Nucléaire iranien-Les USA renouvellent certaines exemptions

WASHINGTON, 31 mars (Reuters) - Les Etats-Unis ont renouvelé les exemptions de certains projets de non-prolifération liés à l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien qui autorisent Russie, Chine et pays de l'Union européenne à poursuivre la coopération avec l'Iran, a annoncé lundi le département d'Etat américain. Washington avait déjà prolongé à plusieurs reprises les exemptions accordées à la Russie, la Chine et l'UE, parties prenantes de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 que le président américain Donald Trump a dénoncé en mai 2018, rétablissant progressivement les sanctions contre Téhéran. Les exemptions sont renouvelées pour une durée de 60 jours, selon le communiqué du département d'Etat américain. Dans le cadre de l'accord international signé à Vienne, appelé Plan d'action global conjoint (PAGC, ou JCPOA en anglais), l'Iran s'est engagé à transformer ses installations nucléaires d'Arak et de Fordow de façon à rendre plus difficile la production de matières fissiles utilisables à des fins militaires. (Humeyra Pamuk et Arshad Mohammed; version française Jean Terzian)

