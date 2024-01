Nucléaire : Emmanuel Macron détaillera cet été les axes de développement de 8 nouveaux EPR

À Belfort, en février 2022, Emmanuel Macron avait acté la relance du nucléaire en France, avec la construction de 6 réacteurs nucléaires, et huit de plus en option.

Emmanuel Macron à Paris, le 16 janvier 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Après l'annonce des sites de six nouveaux réacteurs nucléaires qui seront construits en France, Emmanuel Macron donnera plus de détails cet été sur les huit suivants, a assuré Emmanuel Macron mardi 16 janvier.

"J'ai annoncé les sites des six nouveaux réacteurs, les travaux, les investissements et tout le travail commencent à EDF. Dès l'été, j'annoncerai les grands axes pour les huit prochains ", a-t-il déclaré.

"On fait pareil sur le renouvelable avec notre stratégie pour déployer l'éolien en mer, etc. C'est de la mise œuvre (...) Les résultats des six dernières années sont bons", a-t-il estimé, affirmant que la France était "un des pays d'Europe qui a l'énergie la plus décarbonée grâce au nucléaire".

Depuis le discours de Belfort de février 2022, dans lequel Emmanuel Macron avait acté la relance du nucléaire, le gouvernement porte un programme de six nouveaux réacteurs EPR et huit en option. Le chef de l'État avait déjà ouvert la porte en décembre à une annonce sur ces huit réacteurs supplémentaires "dans les prochains mois".

"Souveraineté énergétique"

Début janvier, Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la Transition énergétique, avait estimé que la France devrait aller "au-delà des six premiers EPR puisque le parc historique ne sera pas éternel", dans une interview à la Tribune Dimanche .

Un projet de loi "relatif à la souveraineté énergétique" du pays, qui doit arriver en Conseil des ministres fin janvier-début février, consacre l'essor du nucléaire et évite tout objectif chiffré pour le solaire et l'éolien.

La rédaction de ce texte "reste neutre technologiquement", avait assuré Agnès Pannier-Runacher, selon qui, pour faire passer en France de plus de 60% à 40% en 2035 la part des énergies fossiles dans le mix énergétique, "il s'agit d'engager, après 2026, 'des constructions supplémentaires représentant 13 gigawatts'".

Une puissance qui correspond "à la puissance de huit EPR, sans graver dans le marbre telle ou telle technologie", avait-elle affirmé, tout en indiquant que ce texte rompait "avec la précédente loi de programmation, qui réduisait à 50% la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici à 2025".