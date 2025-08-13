Sommet Poutine-Trump en Alaska : la base militaire Elmendorf-Richardson, poste avancé des Etats-Unis aux portes de la Russie

Ce lieu militaire stratégique, qui accueillera la rencontre entre les présidents américain et russe, est une fusion de la base d'Elmendorf, qui abrite l'armée de l'air américaine, et de la garnison de Fort Richardson.

Donald Trump face à des troupes américaines, à la base d'Elmendorf-Richardson, en février 2019 ( AFP / SAUL LOEB )

Etablie en 1940, la base d'Elmendorf accueillera le sommet vendredi 13 août entre le président américain, Donald Trump, et son homologue russe, Vladimir Poutine, près d'Anchorage, la principale ville d'Alaska, a confirmé mercredi une responsable de la Maison Blanche. Le nom officiel de la base est désormais Elmendorf-Richardson, depuis la fusion en 2010 d'Elmendorf Field, refuge de l'armée de l'air, avec la garnison de Fort Richardson, issue de l'armée de terre américaine.

De la "campagne des Aléoutiennes" au face-à-face de la Guerre froide

Cette plateforme aux portes du détroit de Bering a joué un rôle crucial dans la campagne de reconquête des îles Aléoutiennes par les Etats-Unis pendant la Deuxième guerre mondiale face aux forces japonaises. La base a constitué par la suite un avant-poste stratégique face à l'Union soviétique, pendant la Guerre froide.

Sa longue piste d'atterrissage est régulièrement utilisée par le président américain ou ses ministres comme étape de ravitaillement lors de voyages officiels en Asie. C'est l'une des deux principales bases aériennes en Alaska, d'où partent régulièrement des avions de chasse afin d'intercepter des avions russes s'approchant un peu trop de l'espace aérien américain dans la région.

L'Alaska demeure une zone hautement stratégique depuis la Guerre froide et accueille toujours une importante base de missile de défense, au moment où Donald Trump rêve de mettre en place son "Dôme d'or" contre les missiles balistiques ou de croisière.