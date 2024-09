Nucléaire: Constellation Energy bondit après un gros contrat avec Microsoft

(AOF) - Constellation Energy (12,55% à 234,66 dollars) affiche la plus forte hausse du S&P 500 après avoir signé avec Microsoft un important contrat d'achat d’électricité sur 20 ans. Il s’agira pour le fournisseur d’énergie de remettre en service l'unité 1 de la centrale de Three Mile Island (TMI), en Pennsylvanie qui a subi en 1979 le plus grave accident nucléaire de l’histoire des Etats-Unis, pour alimenter les data centers du géant de la technologie avec de l’électricité décarbonée.

Le site qui a fonctionné "à des niveaux de sécurité et de fiabilité de pointe" pendant plusieurs décennies avant d'être fermé pour des raisons économiques il y a cinq ans deviendra le Crane Clean Energy Center (CCEC), du nom de l'ex-patron de Constellation, Chris Crane. Il devrait être opérationnel en 2028.

Le groupe souligne que c'est l'unité 2 de TMI qui a fermé après l'accident de 1979 et qu'elle est en cours de démantèlement par son propriétaire, Energy Solutions. "L'unité 1 est une installation entièrement indépendante et son fonctionnement à long terme n'a pas été affecté par l'accident de l'unité 2".

