Nubank demande une charte bancaire américaine pour se développer en dehors de l'Amérique latine
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts de contexte concernant Nubank au paragraphe 3, de détails de l'annonce aux paragraphes 6, 9 et 10, et du mouvement des actions aux paragraphes 7-8) par Andre Romani

La banque numérique brésilienne Nubank a déclaré mardi qu'elle avait demandé une charte bancaire nationale pour opérer aux États-Unis, une étape concrète vers une expansion en dehors de l'Amérique latine.

La décision "est alignée sur l'intention de la société d'explorer les futures opportunités internationales en faisant évoluer sa plateforme régionale vers un modèle mondial", a déclaré Nubank dans un communiqué.

Depuis le début de ses opérations à Sao Paulo il y a plus d'une décennie, Nubank a dépassé les 120 millions de clients au Brésil, au Mexique et en Colombie, ce qui en fait l'une des plus grandes banques numériques du monde.

Dans le communiqué, le directeur général David Velez a déclaré que l'objectif principal de la banque reste de générer de la croissance sur ses marchés existants.

Dans le même temps, a-t-il ajouté, l'application pourrait aider Nubank à servir les clients déjà basés aux États-Unis et, "à l'avenir, à se connecter avec ceux qui partagent des besoins financiers similaires et qui pourraient bénéficier de nos produits et services."

Nubank, qui est cotée aux États-Unis par l'intermédiaire de Nu Holdings NU.N , a déclaré que la charte lui permettrait de se développer efficacement sur le marché américain, "en offrant éventuellement des comptes de dépôt, des cartes de crédit, des prêts et la garde d'actifs numériques".

Les actions de Nu Holdings ont bondi de plus de 1 % à l'annonce, avant de limiter les gains en fin d'après-midi.

Les actions de Nu ont atteint des sommets historiques la semaine dernière, ce qui en fait à nouveau la plus grande banque d'Amérique latine en termes de capitalisation boursière, la banque numérique ayant été au coude à coude avec la société traditionnelle Itau Unibanco ITUB4.SA au cours des dernières années.

La cofondatrice Cristina Junqueira sera à la tête des activités américaines, a déclaré Nubank, tandis que l'ancien chef de la banque centrale brésilienne Roberto Campos Neto présidera son conseil d'administration.

"Bien qu'il reste du travail à faire, nous pensons qu'en travaillant en étroite collaboration avec les régulateurs, nous serons bientôt en mesure d'étendre notre offre au marché américain dans son ensemble", a déclaré Junqueira dans le communiqué.

Les dirigeants de Nubank avaient précédemment déclaré que la société s'apprêtait à s'implanter sur un nouveau marché.

