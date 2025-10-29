NSE GROUPE : Résultats semestriels 2025 solides mais en repli face à la base de comparaison élevée du S1 2024 - Confiance en l'amélioration des marges sur l'ensemble de l'exercice 2025

Nizerolles, le 29 octobre 2025, après séance de cotation

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie, destinés notamment à la Défense et l'Aéronautique Civile, publie ses résultats consolidés pour le 1 er semestre de l'exercice 2025 (clos au 30 juin 2025). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

Dans un contexte économique et géopolitique incertain, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 de NSE s'établit à 51,6 M€, en retrait de 6,5% par rapport à la même période de 2024. Ce repli s'explique essentiellement par une base de comparaison particulièrement élevée, et à un démarrage plus lent de certains marchés, notamment dans le secteur de la Défense du fait du retard du vote de la Loi de Finances 2025. En séquentiel, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 de NSE s'est néanmoins inscrit en progression de +6,6% par rapport au 2 nd semestre 2024.

L'EBITDA semestriel s'est établi à 4,3 M€, en recul de 1,2 M€ par rapport au niveau record enregistré au 1 er semestre 2024. La marge d'EBITDA ressort à 8,3%. Le résultat opérationnel ressort à 2,3 M€ contre 3,9 M€ un an plus tôt. Après prise en compte du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net part du Groupe ressort positif à 1,2 M€, soit une marge nette de 2,3%.

La structure financière demeure très solide en situation de trésorerie nette positive à hauteur de 10,2 M€.

Le Groupe disposait au 30 juin 2025 d'un carnet de commandes élevé. Ainsi, NSE table prudemment sur une dynamique d'activités au second semestre dans la continuité de celle du premier semestre (à laquelle s'ajoutera la contribution d'Ametra Intégration à compter du 1 er octobre 2025).

Toutefois, compte tenu des bonnes performances opérationnelles attendues sur certains sites, le Groupe affirme sa confiance sur sa capacité à générer en 2025 un EBITDA annuel égal ou supérieur à celui de l'exercice 2024.

Poursuite de la croissance de la BU Interconnexion et repli ponctuel des Services dans un contexte défavorable

La BU Services a affiché un recul de -11,3% de son activité par rapport au 1 er semestre 2024, qui représentait une base de comparaison élevée avec notamment le démarrage du marché MERCURE avec l'armée de Terre ainsi que la forte dynamique en préparation des Jeux olympiques 2024 pour le secteur de l'Électronique Grand Public.

La BU Interconnexion a quant à elle poursuivi sa trajectoire de croissance, avec une croissance de +4,9% sur le semestre, tirée par les secteurs de la Défense et de l'Aéronautique.

EBITDA et résultat opérationnel bénéficiaires, respectivement à 4,3 M€ et 2,3 M€

Résultats consolidés* (Normes IFRS) – Non audités

En milliers d'euros S1 2024 S1 2025 Chiffre d'affaires 55 186 51 593 EBITDA [1] 5 460 4 276 Marge d'EBITDA 9,9% 8,3% Résultat opérationnel courant 3 910 2 553 Résultat opérationnel 3 872 2 330 Résultat financier 34 -248 Impôt sur le résultat -1 061 -775 Quote-part de résultat des entreprises associées -144 -108 Résultat net part du Groupe 2 731 1 199

Au 30 juin 2025, l'EBITDA s'est établi à 4,3 M€, contre 5,5 M€ un an plus tôt, qui constituait un niveau semestriel record. La marge d'EBITDA ressort ainsi à 8,3% à l'issue du semestre. NSE a limité l'impact du recul de son chiffre d'affaires et d'un mix moins favorable aux marges grâce à la bonne gestion des charges opérationnelles qui se sont inscrites en baisse de -4.6% sur le semestre et ce malgré la hausse des charges de personnel de +10% sous l'effet de recrutements clés, nécessaires pour soutenir la montée en puissance des projets en cours.

Le résultat opérationnel courant ressort à 2,6 M€, en baisse par rapport à la même période de l'exercice précédent (3,9 M€), après prise en compte de dotations nettes aux amortissements et provisions de 1,7 M€, en hausse légère de +0,2 M€.

Après comptabilisation des autres produits et charges opérationnels d'un montant de -0,2 M€, incluant principalement les coûts de liquidation de la filiale NSE Brasil, le résultat opérationnel de NSE s'est établi à 2,3 M€ au 30 juin 2025, contre 3,9 M€ un an plus tôt.

Au 1 er semestre 2025, le résultat financier était de -0,2 M€, pénalisé notamment par une évolution défavorable des taux de change sur la période. Après prise en compte d'une charge d'impôt de -0,8 M€, le résultat net part du Groupe ressort positif à 1,2 M€, contre 2,7 M€ un an plus tôt, représentant une marge nette de 2,3%.

Situation bilantielle toujours solide au 30 juin 2025

31/12/24 30/06/25 Capitaux propres 41 737 45 703 Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 116 13 272 Endettement financier 7 307 6 573 Trésorerie financière nette [2] +6 809 +6 699 Trésorerie financière nette retraitée [3] [4] 10 796 10 234 Gearing (%) hors impact IFRS 16 -25,9% -22,4%

Les capitaux propres s'établissent à 45,7 M€ au 30 juin 2025, en hausse de 4,0 M€ depuis fin 2024.

Au 30 juin 2025, la capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier s'élève à 3,9 M€ contre 5,6 M€. Le BFR a augmenté de 4,5 M€, du fait de la forte hausse des créances clients en raison de l'allongement ponctuel des délais de règlement chez certains clients, qui devrait persister jusqu'à la fin de l'exercice. Les flux nets de trésorerie opérationnels ressortent au final à -1,3 M€, contre 5,3 M€ un an plus tôt.

En parallèle, les flux nets liés aux investissements sur la période s'élèvent à -1,9 M€ sur le semestre contre -1,0 M€ un an plus tôt, principalement constitués de CAPEX (dépenses d'immobilisations).

Au cours du 1 er semestre, NSE a remboursé des emprunts pour un montant net de 0,7 M€ (y compris les contrats de location), tout en générant un flux positif de 4,2 M€ lié aux opérations sur actions propres, portant les flux de trésorerie de financement à +2,5 M€ après versement de 0,9 M€ de dividendes, contre -1,4 M€ un an plus tôt.

Enfin, la trésorerie active a légèrement baissé mais demeure à un niveau solide de 13,3 M€. La trésorerie nette de dettes financières (hors IFRS 16²) s'établit à 10,2 M€, contre 10,8 M€ un an plus tôt.

La structure financière du Groupe demeure donc très saine pour poursuivre son développement.

Perspectives 2025 : EBITDA visé supérieur ou égal à celui de 2024

NSE aborde les prochains mois avec un carnet de commande solide, lui conférant une bonne visibilité portée par la montée en puissance progressive de ses marchés clés tels que les activités de Défense, l'Aéronautique.

Les incertitudes liées au contexte économique ou géopolitique peuvent en revanche avoir un impact sur les cadences demandées par les donneurs d'ordre. Dans ce contexte, NSE table prudemment sur une dynamique d'activité au second semestre dans la continuité de celle du premier semestre en organique.

Le Groupe poursuit également ses actions d'optimisation de son organisation et de ses process à l'image de la filialisation des activités de SAV de produits Electroniques Grand Public au sein de NSE Electronique Services, portée notamment par une bonne dynamique de croissance de ses activités monétiques. Le Groupe a également décidé de cesser ses activités au Brésil en l'absence de potentiel de développement.

Le Groupe poursuivra le contrôle strict de ses charges dans un contexte d'investissements continu pour améliorer sa compétitivité, notamment à travers le levier industriel et en s'appuyant sur sa présence internationale.

Grâce aux bonnes performances opérationnelles attendues , NSE entend réaliser sur l'ensemble de l'exercice 2025 un niveau d'EBITDA égal ou supérieur à celui de l'exercice 2024.

Le Groupe NSE bénéficiera de plus de la contribution des activités d'Ametra Intégration, à compter du 1 er octobre 2025, composé des deux sociétés Anjou Electronique en France et de Butitec en Tunisie, qui sont désormais filiales du Groupe avec comme dénomination commerciale NSE Anjou et NSE Butitec. Ametra Integration a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 M€ sur l'exercice clos le 30 septembre 2024 (en croissance de +29%) et un EBITDA de 2,5 M€. Cette acquisition renforce le positionnement de NSE sur les activités de câblages et d'intégration de systèmes électriques et électroniques pour les marchés de la Défense et de l'Aéronautique

Enfin, dans le cadre de sa démarche RSE, NSE a publié son nouveau rapport annuel RSE 2024, consultable sur son site internet .

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2025, 28/01/2026 après clôture de la Bourse.

-------------------------------------------------------------------------------------

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électriques et électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense et de l'Aéronautique Civile.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units à partir de 2024 :

- L'Interconnexion, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les Services, qui propose une offre globale de Services à Valeur Ajoutée en France et à l'international.

Avec l'acquisition d'Ametra Intégration, NSE dispose de 9 sites industriels en France et de 6 filiales à l'international. NSE emploie près de 900 personnes, dont 550 en France. Au 31 décembre 2024, le Groupe a réalisé 103,6 millions € de CA consolidé, dont 27 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

________________

Pour toute information : Jérome FABRE – jfabre@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

[1] Résultat opérationnel courant, retraité principalement des dotations aux amortissements

[2] Différence entre l'endettement financier et la trésorerie active

3 Retraitée de l'impact de 3 987 k€ au 31/12/2024 et de 3 535 k€ au 30/06/2025 (engagements de loyers comptabilisés en « obligations locatives »), dû à la mise en place de la norme IFRS 16 au 01/01/2019