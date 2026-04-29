NSE GROUPE : Résultats annuels 2025 en forte progression - Croissance soutenue de l'EBITDA (+31%) et du résultat net (+47%) / Perspectives 2026 - Poursuite de la croissance de l'activité et de l'amélioration de la rentabilité

Nizerolles, le 29 avril 2026, après séance de cotation,

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie, destinés notamment à la Défense et l'Aéronautique, publie ses résultats consolidés au titre de l'exercice 2025 (clos au 31 décembre 2025). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

Après une année 2024 record, le Groupe NSE a poursuivi en 2025 sa trajectoire de croissance malgré un environnement géopolitique et économique toujours contrasté. Le chiffre d'affaires 2025 ressort en croissance de +6% par rapport à 2024 à 109,6 M€. Cette performance a été portée par la forte progression de la BU Intégrations (+19,1%), qui a bénéficié notamment de la contribution de NSE Anjou et NSE Butitec acquises fin septembre 2025, tandis que la BU Services est restée quasi-stable après une année 2024 record.

L'EBITDA atteint un niveau record de 13,1 M€ (+31%), soit une marge de 12,0%, en nette amélioration par rapport à 2024. Le résultat opérationnel courant ressort en forte croissance à 9,3 M€ (+36%), contre 6,9 M€ en 2024. Après prise en compte du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net part du Groupe ressort à 5,3 M€, en hausse de +47%.

La structure financière demeure solide avec une trésorerie active de 24,0 M€ au 31 décembre 2025, contre 14,1 M€ un an plus tôt. L'endettement net s'élève à 7,5 M€ à la clôture incluant les emprunts de près de 25 M€ contractés pour financer l'acquisition des activités d'Ametra Intégration.

NSE confirme son objectif 2026 d'une poursuite de la croissance couplée à une amélioration de sa rentabilité.

Résultats consolidés* (Normes IFRS) - Audités

En milliers d'euros 2024 2025 Var.

en k€ Var.

en % Chiffre d'affaires 103 563 109 552 +5 989 +6% EBITDA [1] 10 016 13 124 +3 108 +31% Marge d'EBITDA 9.8% 12,0% - +2,2 pt Résultat opérationnel courant 6 868 9 323 +2 455 +36% Résultat opérationnel 6 870 8 225 +1 355 +20% Résultat financier -323 -629 -306 - Impôt sur le résultat -1?754 -1 959 -205 - Quote-part de résultat des entreprises associées -1 168 -302 +866 - Résultat net part du Groupe 3 625 5 335 +1 710 +47%

Croissance portée par la BU Intégration et stabilité de la BU Services après une année record

La BU Services a enregistré un chiffre d'affaires quasi-stable sur l'exercice 2025, après une année 2024 exceptionnelle. Le repli des activités de Services Défense lié notamment au faible niveau de commandes en début d'année a été compensé par la bonne dynamique des activités de MRO Aéronefs.

La BU Intégrations affiche une croissance soutenue sur l'exercice (+19%), portée par la bonne orientation des marchés de la Défense et de l'Aéronautique ainsi que la contribution des sociétés NSE Anjou et NSE Butitec consolidées à compter du 1 er octobre 2025 (+5 M€ sur 3 mois). Le Groupe continue de capitaliser sur son expertise dans les équipements électroniques à forte valeur ajoutée et bénéficie de la montée en cadence des programmes Défense.

Forte amélioration de la rentabilité et bonne orientation des indicateurs opérationnels en 2025

Au 31 décembre 2025, l'EBITDA de NSE atteint un niveau record de 13,1 M€, en croissance de +31% par rapport à l'an dernier, soit une marge d'EBITDA de 12,0%. Cette performance est le fruit de la combinaison d'une croissance soutenue des revenus, d'une amélioration du mix produits/services favorable et d'une maîtrise des coûts. Au cours de l'exercice, les charges de personnel ont progressé de +12% sous l'effet de recrutements clés nécessaires pour accompagner le développement de l'activité du Groupe. Au 31 décembre 2025, NSE comptait 763 collaborateurs, contre 505 un an plus tôt, dont 204 issus de l'acquisition de NSE Anjou et NSE Butitec.

Le résultat opérationnel courant ressort en forte croissance à 9,3 M€ (+36%), contre 6,9 M€ en 2024, après prise en compte de dotations nettes aux amortissements et provisions de 3,8 M€, en hausse de 0,7 M€, reflet de l'élargissement du périmètre du Groupe.

NSE enregistre un résultat opérationnel de 8,2 M€ au 31 décembre 2025, en croissance de +20% par rapport à 2024, après prise en compte de charges non courantes de 1,1 M€ liées notamment aux coûts d'intégration de NSE Anjou et NSE Butitec et à la liquidation de la filiale NSE Brasil.

Le résultat financier ressort à -0,6 M€ (vs -0,3 M€ en 2024), comprenant principalement la charge d'intérêts de la dette d'acquisition d'Ametra Intégration et des effets de change défavorables.

Après prise en compte d'une charge d'impôt de -2,0 M€ et d'une quote-part de résultat des entreprises associées de -0,3 M€ (vs -1,2 M€ en 2024, qui intégrait les pertes exceptionnelles de NSE TLS [2] ), le résultat net part du Groupe ressort en forte hausse à 5,3 M€ (+47%), soit une marge nette de 4,9%, contre 3,5% un an plus tôt.

Situation bilancielle solide au 31 décembre 2025

31/12/24 31/12/25 Variation Capitaux propres 41 737 49 067 +7 330 Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 116 23 969 +9 856 Endettement financier brut 7 307 31 513 +24 205 Endettement financier net [3] -6 809 +7 544 -14 352 Endettement financier net retraité [4] -10 796 +3 784 Gearing (%) hors impact IFRS 16 -25,9% 7,7%

Les capitaux propres du Groupe s'établissent à 49,1 M€ au 31 décembre 2025, en hausse de +7,3 M€ par rapport à fin 2024, portés par la forte génération de résultat net.

Au 31 décembre 2025, la capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier s'établit à 11,4 M€, en hausse de +1,4 M€ par rapport à l'exercice précédent. Le BFR a augmenté de 2,6 M€ sur l'exercice, du fait de la hausse des niveaux de stocks et d'un allongement ponctuel des délais de règlement chez certains clients.

En parallèle, les flux nets liés aux investissements ont consommé -23,3 M€ contre -3,6 M€ un an plus tôt, incluant -19,3 M€ liés à l'acquisition d'Ametra Intégration et -4,1 M€ de CAPEX (dépenses d'immobilisations). Le Groupe a par ailleurs cédé sa participation dans NSE TLS à son partenaire Drakkar au 31 décembre 2025, dont la quote-part des résultats avait fortement impacté les exercices précédents.

Les flux de financement se sont élevés à +26,2 M€, dont +25,2 M€ de nouveaux emprunts pour financer sa croissance externe, -2,5 M€ de remboursements d'emprunts et +4,7 M€ liés aux opérations sur actions propres. NSE a procédé en effet à la cession de 120 000 titres auto-détenus sur le marché en mai 2025, permettant de renforcer la trésorerie de 4,2 M€ et d'accueillir 9 nouveaux investisseurs institutionnels au capital du Groupe.

La trésorerie active a fortement augmenté au cours de l'exercice pour s'établir à 24,0 M€, contre 14,1 M€ un an plus tôt. L'endettement net du Groupe s'établit à 7,5 M€ à la clôture (contre une trésorerie nette de +6,8 M€ un an plus tôt), en raison des 24,7 M€ d'emprunts contractés pour financer l'acquisition d'Ametra Intégration. Hors dette d'acquisition, la trésorerie nette du Groupe serait positive.

NSE conserve ainsi une structure bilancielle solide adaptée à la poursuite de son plan de développement NSE 2030.

Perspectives 2026 : poursuite de la croissance de l'activité et de l'amélioration de la rentabilité

NSE aborde l'exercice 2026 avec des fondamentaux solides et une capacité à mener les investissements nécessaires pour accompagner sa croissance.

L'intégration d'Anjou Electronique et de Butitec au sein du Groupe, le maintien d'une dynamique commerciale soutenue, ainsi que la bonne orientation du carnet de commandes sur ses principaux marchés, offrent à NSE une forte visibilité sur les prochains mois malgré les incertitudes économiques et géopolitiques actuelles.

NSE portera ses actions stratégiques sur le développement des marchés porteurs de la Défense et de l'Aéronautique, sur le déploiement de ses offres dans ses filiales à l'international et sur l'amélioration de ses performances opérationnelles et financières. L'ensemble de ces leviers permet à NSE d'envisager en 2026 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son EBITDA.

Enfin, dans le cadre de sa démarche RSE, NSE a publié son nouveau rapport annuel RSE 2024, consultable sur son site internet . Le prochain rapport RSE, portant sur l'année 2025, sera publié à l'été 2026.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires semestriel 2026, 22/07/2026 après clôture de la Bourse.

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Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électriques et électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense et de l'Aéronautique.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne-Rhône-Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units :

- La BU Intégrations, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des équipements intégrés pour le compte de grands maîtres d'œuvre industriels ;

- La BU Services, qui propose une offre globale de Services à Valeur Ajoutée en France et à l'international.

Avec l'acquisition d'Ametra Intégration, NSE dispose de 9 sites industriels en France et de 5 filiales à l'international. NSE emploie près de 800 personnes, dont 570 en France. Au 31 décembre 2025, le Groupe a réalisé 109,6 millions € de CA consolidé, dont 30 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

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Pour toute information : Jérome FABRE – mailto: jfabre@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

[1] Résultat opérationnel courant, retraité principalement des dotations aux amortissements

[2] Pertes exceptionnelles liées à la sortie de NSE de NSE TLS. Tous les actifs et passifs liés à cette société ont été soldés.

[3] Différence entre l'endettement financier et la trésorerie active

[4] Retraitée de l'impact de 3 987 k€ au 31/12/2024 et de 3 759 k€ au 31/12/2025 (engagements de loyers comptabilisés en « obligations locatives »), dû à la mise en place de la norme IFRS 16 au 01/01/2019