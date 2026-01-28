NSE GROUPE : Activité 2025 en progression de +6% à 109,5 M EUR grâce à une bonne performance au 2nd semestre 2025 - EBITDA 2025 prévu significativement supérieur à celui de 2024 - Renouvellement et évolution du Directoire

Nizerolles, le 28 janvier 2026, après séance de cotation

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense et l'Aéronautique, publie son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2025 (clos au 31 décembre 2025). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

Après une année 2024 record, le Groupe NSE poursuit en 2025 sa trajectoire de croissance, dans un environnement géopolitique et budgétaire toujours contrasté.

À l'issue de l'exercice 2025, NSE a réalisé un chiffre d'affaires de 109,5 M€, en croissance de +6%. Les activités d'Ametra Integration (désormais NSE Anjou et NSE Butitec), consolidées dans les comptes de NSE depuis le 1 er octobre 2025, ont contribué à hauteur de 5 M€ à ce chiffre d'affaires annuel.

La BU Services demeure quasi-stable après une année 2024 exceptionnelle, marquée par la montée en puissance des marchés Défense. Le ralentissement des prises de commandes Défense est compensé par la forte croissance des activités de MRO Aéronefs. La BU Interconnexion, qui change de nom en BU Intégrations pour englober NSE Anjou et NSE Butitec en Tunisie, affiche pour sa part une forte croissance (+19%), portée par la bonne tenue des marchés de la Défense et de l'Aéronautique et la demande continue pour les équipements électroniques à forte valeur ajoutée.

Au cours de l'exercice, le Groupe a réalisé la cession de 120 000 titres auto-détenus, générant 4,2 M€ de liquidités, et procédé à la mise en place d'un financement coordonnée afin de financer l'acquisition d'Ametra Integration.

NSE a également poursuivi l'optimisation de son périmètre et le renforcement de ses fondamentaux opérationnels et organisationnels.

Dans ce contexte résilient, le Groupe confirme prévoir en 2025 un EBITDA significativement supérieur à celui de l'exercice 2024, en valeur et en pourcentage du chiffre d'affaires.

Chiffre d'affaires 2025 consolidé (Normes IFRS - non audité) :

CA en k€ 2025 2024 Variation S2 2025 S2 2024 Variation Services 69 195 69 734 -0,8% 34 639 30 779 +12,5% Intégrations 40 287 33 828 +19,1% 23 254 17 597 +32% Total Consolidé 109 482 103 562 +5,7% 57 893 48 376 +19,7%

Forte croissance de la BU Intégrations et activité Services quasi-stable en 2025 après une année 2024 exceptionnelle

1/ BU Services (63% du CA annuel) : activité quasi-stable consécutivement à une année 2024 record

La BU Services, la plus contributive à l'activité du Groupe, enregistre un chiffre d'affaires quasi-stable en 2025 (-0,8%), impactée principalement par le repli des activités MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) Terrestre et SAV pour le secteur de l'Électronique Grand Public, Professionnelle & Retail.

Après une année exceptionnelle en 2024, marquée notamment par la montée en puissance des marchés gagnés dans ce secteur, notamment pour l'armée de Terre avec MERCURE et l'Economat des Armées, l'activité Services Défense est en repli de l'ordre de -10% sur l'ensemble de l'exercice 2025. Cette évolution est liée également au retard dans l'adoption du budget Défense de la Loi de Finances 2025 induisant un niveau de prise de commande faible au 1 er trimestre 2025.

Le Groupe a pu tabler en revanche sur la croissance des activités de MRO ( Maintien Repair Overhaul ) d'aéronefs de NSE sur l'exercice, tirant parti des capacités de son site d'Aulnat dont le chiffre d'affaires a progressé de +8 M€ sur 12 mois, porté par un contrat export de modernisation avionique et plusieurs chantiers d'envergure.

Les activités Électronique Services pour le Grand Public sont en baisse par rapport à l'exercice précédent. Elles avaient bénéficié, en 2024, d'un effet exceptionnel lié à des opérations de maintenance précédant les Jeux olympiques. Cette activité est désormais opérée par la nouvelle filiale NSE Electronique Services, créée au 1 er juillet 2025 pour gagner en réactivité et en proximité avec les différents clients et partenaires du Groupe.

À l'international, NSE India a vu son chiffre d'affaires progresser de +20%, confirmant la dynamique de croissance initiée par l'équipe de management engagée un an plus tôt. Pour rappel, NSE India a emménagé, l'an dernier, dans un nouveau bâtiment de 900 m², afin de soutenir cette tendance.

2/ Croissance soutenue de la BU Intégrations (37% du CA annuel)

En 2025, la BU Intégrations poursuit sa croissance et réalise un chiffre d'affaires en forte progression de +19%, dont +32% sur le seul 2 nd semestre. L'activité est portée par une demande continue sur ses secteurs clés, notamment la Défense et l'Aéronautique, dans la continuité de l'exercice 2024 et par le début de la consolidation de NSE Anjou et NSE Butitec (qui contribuent au chiffre d'affaires à hauteur de 5 M€ sur 3 mois).

NSE continue de capitaliser sur son expertise dans le développement et la production d'équipements électroniques performants tels que les systèmes de vision nocturne (NVIS), les enregistreurs de paramètres de vol et les équipements électroniques embarqués. La mise en place d'une organisation DOA ( Design Organisation Approval au titre de la réglementation Part 21 J), permettant d'effectuer directement des modifications sans passer par des intermédiaires (renforçant ainsi la valeur ajoutée proposée) s'est poursuivie sous le contrôle de l'EASA.

Les activités de câblage et d'intégration de systèmes électriques et électroniques destinées aux marchés de l'Aéronautique et de la Défense, réalisées sur les sites de Riom et Nizerolles, continuent quant à elles de bénéficier de la montée en cadence des programmes Défense démarrée en 2024.

Au Canada, NSE Automatech a enregistré un chiffre d'affaires de 8,4 M€, contre 9,3 M€ un an plus tôt, pénalisée principalement par un effet de change défavorable (dépréciation du CAD par rapport à l'EUR).

Evolution de la structure financière et recentrage stratégique en 2025

Au cours de l'exercice 2025, NSE a procédé à la cession de 120 000 titres auto-détenus sur le marché, permettant de doter le Groupe de ressources financières à hauteur de 4,2 M€. Cette opération a permis l'entrée de 9 nouveaux investisseurs institutionnels au capital du Groupe. Au second semestre, le Groupe a levé un financement coordonné auprès de ses banques historiques afin de réaliser l'acquisition d'Ametra Integration.

Conformément à ses orientations stratégiques, le Groupe a poursuivi en 2025 la rationalisation de son périmètre, avec notamment :

l'acquisition d'Ametra Integration (NSE Anjou et NSE Butitec), renforçant le positionnement de NSE sur les activités de câblages et d'intégration de systèmes électriques et électroniques,

l'arrêt des activités de la filiale NSE Brasil en l'absence de potentiel de développement,

la cession, à son partenaire Drakkar, de sa participation dans la joint-venture canadienne NSE TLS (détenue à 50%), dont le positionnement commercial n'est pas en synergie avec les secteurs principaux du groupe NSE, aéronautique et défense.

Parallèlement, le Groupe a amélioré ses fondamentaux opérationnels et organisationnels, à travers la filialisation de NSE Electronique Services qui vient conforter ses positions sur ses différents segments du marchés (Gaming, Electro-ménager, Vidéo/Audio, Monétique, etc.), le renforcement du Bureau d'Études et la poursuite d'actions structurantes telles que l'obtention de la certification ISO 27001, la poursuite de la démarche AirCyber et du projet DOA.

Atterrissage 2025 et Perspectives

Au titre de l'exercice 2025, le Groupe confirme prévoir un EBITDA significativement supérieur à celui de 2024 (contre un objectif d'EBITDA supérieur ou égal à celui de 2024 précédemment), en valeur ainsi qu'en pourcentage du chiffre d'affaires, soutenu par la croissance de ses activités et une gestion rigoureuse de ses charges opérationnelles.

Dans un contexte géopolitique et budgétaire toujours incertain, le Groupe aborde l'exercice 2026 avec prudence et confiance, et entend poursuivre une croissance maîtrisée de son activité tout en optimisant ses coûts.

Renouvellement et évolution du Directoire de la société

Le Conseil de Surveillance a décidé de renouveler, pour une période de 3 ans, les mandats de l'ensemble des membres actuels du Directoire. Il a également renouvelé Jérôme Fabre dans ses fonctions de Président du Directoire.

Par ailleurs, sur proposition du Président du Directoire, le Conseil de Surveillance a décidé de nommer Laurie Douaud, en qualité de membre du Directoire et vice-Présidente Intégrations. À ce titre, l'ensemble des activités de conception, de câblage et d'intégration de systèmes électriques et électroniques du Groupe lui est désormais rattaché.

Ingénieure de formation, Laurie Douaud a rejoint NSE, le 1 er octobre dernier, à l'occasion de l'acquisition d'Ametra Integration, après y avoir conduit avec succès un parcours remarquable de redressement et de développement des activités depuis 2022. Auparavant, elle a exercé des fonctions de direction de site industriel et de direction commerciale, notamment au sein des groupes Hutchinson puis Mecachrome.

En conséquence, le Directoire est désormais composé comme suit :

Jérôme FABRE : Président

Président Laurent DEBARET : Membre, DAF

Membre, DAF Laurie DOUAUD : Membre, VP Intégrations

Membre, VP Intégrations Alain ROCHER : Membre, VP Services

Cette nouvelle organisation du Directoire, avec le Président entouré de deux Vice-Présidents d'activité et du Directeur Administratif et Financier, s'inscrit en cohérence avec les orientations stratégiques de la société. Elle vise à améliorer les performances opérationnelles et financières, développer commercialement le Groupe, et réussir l'intégration de NSE Anjou et NSE Butitec (dont les synergies attendues).

Prochain communiqué : Résultats 2025, 29/04/2026 après clôture de la Bourse.

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense et de l'Aéronautique.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units :

- BU Intégrations, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des

équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- BU Services, qui propose une offre globale de Services à Valeur Ajoutée.

NSE dispose de 9 sites industriels en France et de 5 filiales à l'international. NSE emploie 800 personnes, près de 600 en France, et plus de 200 à l'international. Au 31 décembre 2024, le Groupe a réalisé 103,6 M€ de CA consolidé dont 27 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

Pour toute information : Laurent Debaret – ldebaret@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639