Nscale, soutenue par Nvidia, et Anthropic seraient en pourparlers pour un nouvel accord de 45 milliards de dollars dans le domaine de l'IA dans le cloud, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le deuxième bâtiment « Monarch » pourrait fournir 460 mégawatts grâce aux puces d’IA Nvidia Vera Rubin — source

* Microsoft se retire du contrat portant sur le centre de données phare de Nscale après que des retards liés à l'alimentation électrique ont repoussé la date de livraison aux années 2030

* Anthropic détient un droit de préemption sur le troisième bâtiment prévu par Monarch, selon une source

(Modifications apportées aux sources citées dans les paragraphes 1 à 3 et 5)

Nscale est en pourparlers pour vendre de la puissance de calcul IA à Anthropic, le créateur de Claude, dans le cadre d’un nouvel accord qui pourrait s’élever à environ 45 milliards de dollars, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

Le développeur de centres de données cherche à conclure un autre accord majeur avec le laboratoire d’IA pour une deuxième installation sur le campus de son centre de données Monarch, en Virginie-Occidentale, a précisé cette source.

En août, Anthropic avait conclu un accord prévoyant d’investir 45 milliards de dollars pour louer de la puissance de calcul IA dans le cloud auprès du campus de centres de données de Nscale en Virginie-Occidentale. Un deuxième bâtiment Monarch fournirait 460 mégawatts de puissance de calcul grâce aux NVDA.O puces d’IA avancées Vera Rubin de Nvidia, selon cette source.

Anthropic n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters .

Anthropic dispose également d’un droit de préemption sur le troisième bâtiment prévu pour Monarch, a précisé cette personne, ajoutant que les discussions étaient en cours et que les détails du projet pouvaient encore évoluer.

Bloomberg, qui a été le premier à relayer cette information, a également indiqué qu’un groupe d’investisseurs avait exhorté Anthropic à revoir à la baisse son objectif de valorisation pour son introduction en bourse après une série de revers subis par les entreprises d’IA sur les marchés.

Les investisseurs scrutent d’un œil de plus en plus critique les entreprises qui recourent de plus en plus à l’endettement pour financer l’expansion de leurs infrastructures d’IA. La semaine dernière, les actions de CoreWeave CRWV.O , concurrent de Nscale, ont chuté en raison des inquiétudes concernant sa dette de 50 milliards de dollars, alimentant une vague mondiale de ventes massives sur les titres liés à l’IA .

L’annonce d’un éventuel rapprochement intervient après que Microsoft MSFT.O s’est retiré d’un accord visant à ancrer un centre de données phare pour Nscale, à la suite de retards dans le raccordement électrique qui ont repoussé la date de mise en service prévue aux années 2030.

Nscale a connu une croissance rapide depuis son lancement, faisant passer la valeur totale de ses contrats de 100 millions de dollars à plus de 103 milliards de dollars en deux ans et demi, et se positionnant en concurrence avec Nebius NBIS.O , Crusoe et Lambda.

Selon le prospectus de Nscale, Microsoft et Anthropic devraient devenir les principaux clients de la société à l’avenir.