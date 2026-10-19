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Nscale négocierait un contrat cloud de 45 milliards de dollars avec Anthropic
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 22:09

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Nscale, fournisseur d'infrastructures cloud pour l'intelligence artificielle soutenu par Nvidia, serait en discussions avec Anthropic pour un contrat de fourniture de puissance de calcul pouvant atteindre 45 milliards de dollars, selon Bloomberg. L'accord envisagé concernerait une deuxième installation sur le campus de centres de données Monarch, situé en Virginie-Occidentale, aux Etats-Unis. Il permettrait à Nscale de renforcer ses relations commerciales avec le développeur de l'assistant d'intelligence artificielle Claude.

Ces négociations interviennent après le retrait de Microsoft d'un important projet de centre de données porté par Nscale. Le groupe américain devait en être le principal client, mais des retards de raccordement au réseau électrique ont repoussé la disponibilité des infrastructures jusque dans les années 2030. Ni Nscale ni Anthropic n'ont réagi dans l'immédiat aux informations de Bloomberg, qui n'ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

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