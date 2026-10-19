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Nscale et Anthropic seraient en pourparlers pour un accord de 45 milliards de dollars dans le domaine du cloud computing, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 21:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte dans les paragraphes 2 à 4)

Nscale est en pourparlers pour vendre de la puissance de calcul au laboratoire d'IA Anthropic dans le cadre d'un accord qui pourrait s'élever à environ 45 milliards de dollars, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches des négociations.

Selon cet article, cette entreprise d’ NVDA.O , spécialisée dans le cloud computing pour l’IA et le développement de centres de données, soutenue par Nvidia, cherche à conclure un autre accord majeur avec le créateur de Claude pour un deuxième site au sein de son campus de centres de données Monarch, en Virginie-Occidentale.

Nscale et Anthropic n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Cette nouvelle intervient après que Microsoft MSFT.O se soit retiré d’un accord visant à implanter un centre de données phare pour Nscale, après que des retards dans le raccordement électrique ont repoussé la date de mise en service prévue aux années 2030.

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