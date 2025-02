NRJGroup suspendu à la décision du Conseil de l'Etat

(AOF) - NRJ Group a fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 119,7 millions d'euros, en croissance de 1,4%. Seul le pôle diffusion s'affiche en hausse en rythme annuel (+5,7%) alors que le pôle radio et le pôle télévision ont respectivement décliné de 0,8% et 0,9%. Le groupe reste dans l’attente de la décision du Conseil d’État concernant "le recours qu’il a engagé contre l’exclusion incompréhensible et injustifiée de NRJ 12 de la TNT par l’ARCOM", précise le groupe de médias.

Cette décision, attendue dans la seconde moitié de février 2025, "permettra au groupe d'ajuster et de communiquer en conséquence ses perspectives financières".

