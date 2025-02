NRJ Group: vers une contestation au niveau européen information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - Réagissant au rejet par le Conseil d'Etat de son recours contre les décisions de l'ARCOM, NRJ Group affiche son intention de 'faire constater, au niveau européen, leur irrégularité et obtenir la réparation du préjudice important que celles-ci lui ont causé'.



Pour rappel, le Conseil d'Etat a validé mercredi après-midi les décisions de l'ARCOM d'évincer sa chaîne NRJ 12 de la TNT et de geler, en cours de procédure, les quatre fréquences rendues disponibles par le retrait des chaînes payantes du Groupe Canal +.



Un conseil d'administration de NRJ Group se réunira le 27 février afin d'examiner l'impact négatif de cette éviction de la TNT sur l'activité de son pôle télévision et le plan d'action à mettre en place pour y répondre.





Valeurs associées NRJ GRP 7,00 EUR Euronext Paris +0,29%