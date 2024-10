Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NRJ Group: le pôle télévision menacé par l'ARCOM information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - NRJ Group prévient que, dans l'hypothèse où la décision de l'ARCOM de priver NRJ 12 de sa fréquence TNT serait confirmée, cela mettrait en cause l'existence de cette chaine, mais compromettrait également le modèle économique de Chérie 25.



'Privée de l'effet d'entrainement de NRJ 12 et de la mutualisation des charges avec l'autre chaine TNT du pôle, Chérie 25 enregistrerait un résultat opérationnel courant fortement et durablement négatif', explique le groupe de médias.



Ainsi, en cas de confirmation de la décision de l'ARCOM, 'toutes les mesures nécessaires au regard des lourdes pertes qu'une telle décision entrainerait pour le pôle télévision devraient être envisagées, y compris une éventuelle cession de Chérie 25'.





