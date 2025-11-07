 Aller au contenu principal
NRJ Group en retrait avec son CA trimestriel
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 13:43

NRJ Group cède 2% après l'annonce d'un chiffre d'affaires (hors échanges des activités poursuivies) de 77,1 millions d'euros au 3e trimestre, en recul de 1,9%, soit un cumul de 231,9 MEUR sur les 9 premiers mois de 2025, en baisse de 2,3%.

Le groupe de médias met en avant 'un marché publicitaire pénalisé par l'instabilité politique et les incertitudes économiques et une dynamique du pôle diffusion impactée par la décision de l'Arcom sur le multiplexe R3'.

Le pôle radio a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel quasiment stable (-0,9%) à 55 MEUR, avec des tendances divergentes entre la France, où il a progressé de 0,2%, et l'international, où il a baissé de 5,1%.

Le contexte général a continué à peser sur le marché publicitaire en octobre, entraînant un recul du CA radio sur ce mois, et NRJ estime que la tendance du marché publicitaire devrait être peu favorable sur le dernier trimestre 2025.

