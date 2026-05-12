NRJ Group consolide sa présence en Suède
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 17:58
Présent en Suède depuis plus de 30 ans, le groupe conservera une couverture de population proche de celle dont il bénéficie actuellement grâce à sa licence nationale, qui restera exploitée jusqu'au 31 juillet 2026.
D'ici cette échéance, NRJ engagera la transition de l'exploitation de sa licence nationale vers un réseau de licences régionales, notamment pour la diffusion et la commercialisation de ses programmes.
Le groupe précise que l'impact économique définitif de cette évolution ne pourra être évalué qu'à l'issue de cette phase de transition.
Il estime toutefois, à ce stade, que les conséquences sur son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel courant devraient rester très limitées, tant en 2026 que lors des exercices suivants.
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