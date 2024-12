NRJ 12 exclu de la TNT tout comme C8 (Arcom)

(AOF) - L’Arcom a annoncé avoir confirmé le rejet de la candidature de NRJ 12 pour l’exploitation d’une fréquence TNT, à partir du 28 février. "NRJ 12 et NRJ Group déplorent cette décision, qui est d’autant plus incompréhensible et injustifiée que des fréquences étaient rendues disponibles par le retrait des candidatures des chaînes payantes du groupe Canal +", signale un communiqué. Le groupe NRJ annonce former un recours auprès du Conseil d'Etat, notamment en référé compte-tenu de l'urgence qui s'attache à ce que l'illégalité du rejet de la candidature de NRJ 12 soit constatée très rapidement.

Par ailleurs, si les conventions des chaînes du groupe TF1 (LCI, TMC et TFX) ont été reconduites sur la TNT par le gendarme de l'audiovisuel, il n'en est pas de même pour C8, qui appartient au groupe Canal +, propriété de Vivendi .

Pionnière comme NRJ 12 de la télévision numérique terrestre en 2005, la chaîne sur laquelle règne Cyril Hanouna disparaîtra donc des radars de la TNT à compter du 28 février.

Deux nouveaux acteurs y feront leur entrée : OFTV (projet de Ouest France) et CMI TV (dont le nom n'est pas définitif).