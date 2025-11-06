 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 004,31
-0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

NRG Energy prévoit une hausse de son bénéfice de base en 2026 en raison d'une forte demande d'électricité
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NRG Energy NRG.N a prévu jeudi un bénéfice de base autonome pour l'ensemble de l'année 2026 supérieur à sa fourchette actualisée pour 2025 en raison de l'augmentation de la demande d'électricité, ce qui a fait grimper les actions de l'entreprise de services publics de 1% dans les échanges avant bourse.

NRG est positionné pour bénéficier de l'augmentation de la demande d'électricité au Texas, alimentée en partie par un boom des centres de données, qui nécessitent des alimentations électriques régulières et à grande échelle pour soutenir les opérations d'intelligence artificielle et d'informatique en nuage.

L'entreprise de services publics prévoit un bénéfice de base pour 2026 compris entre 3,93 milliards de dollars et 4,18 milliards de dollars, par rapport à ses prévisions actualisées pour 2025 de 3,88 milliards de dollars à 4,03 milliards de dollars.

À la fin du trimestre indiqué, NRG a obtenu un prêt à faible taux d'intérêt de 562 millions de dollars de la part de la Texas Public Utility Commission pour soutenir la construction de sa centrale électrique de 689 mégawatts (MW) Cedar Bayou, avec un financement qui a commencé en septembre 2025 et se poursuivra jusqu'en 2028.

NRG a élargi son partenariat avec les centres de données au cours du trimestre rapporté, en signant deux nouveaux contrats de vente au détail d'électricité à long terme totalisant 150 MW pour des sites PJM.

Cela porte le total de ses accords à 445 MW pour les sites de l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) et de PJM, avec de nouvelles installations qui devraient être en ligne entre 2028 et 2032.

Le conseil d'administration de NRG a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars jusqu'en 2028 et a approuvé une augmentation de 8 % du dividende, qui passe à 1,90 dollar par action, conformément à son objectif de croissance à long terme de 7 à 9 %.

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfices pour l'année en cours, récemment relevées, de 7,55 dollars par action à 8,15 dollars par action.

Les bénéfices de base ajustés de l'unité texane de la compagnie ont augmenté de 38 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 807 millions de dollars.

L'entreprise basée à Houston, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 2,78 $ par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l'estimation des analystes de 2,10 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

NRG ENERGY
173,290 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Festival international de la créativité Cannes Lions à Cannes
    WBD: CA au T3 inférieur aux attentes, scission ou vente à l'horizon
    information fournie par Reuters 06.11.2025 15:12 

    Warner Bros Discovery a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé par la croissance modeste de son activité de streaming et un déclin persistant de son activité de télévision câblée. Le conglomérat médiatique a enregistré ... Lire la suite

  • Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Donald Trump a dit mercredi qu'il "allait s'occuper" de New York après que le socialiste Zohran Mamdani a remporté la mairie de la ville, une victoire qui, selon le président américain, porte atteinte à la "souveraineté" du pays.

  • Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Attirés par le "buzz" ou la promesse de prix bas, les clients se sont pressés mercredi au BHV à Paris, en dépit des polémiques, pour explorer le premier magasin physique au monde ouvert par Shein.

  • La drag queen Florence Konstantina Delight se prépare avant de monter sur scène dans l'une des boîtes de nuit LGBT+ d'Istanbul, le 1er novembre 2025 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    "Cette loi joue avec nos vies": nouvelle menace sur les LGBT+ en Turquie
    information fournie par AFP 06.11.2025 15:00 

    "Si cette loi passe, elle menacera notre existence". Devant son miroir, Florence, qui s'apprête à entrer en scène dans un club d'Istanbul, redoute un nouveau coup porté à la communauté LGBT+ en Turquie. Un projet d'amendement au code pénal, proposé par le gouvernement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank