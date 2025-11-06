NRG Energy prévoit une hausse de son bénéfice de base en 2026 en raison d'une forte demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NRG Energy NRG.N a prévu jeudi un bénéfice de base autonome pour l'ensemble de l'année 2026 supérieur à sa fourchette actualisée pour 2025 en raison de l'augmentation de la demande d'électricité, ce qui a fait grimper les actions de l'entreprise de services publics de 1% dans les échanges avant bourse.

NRG est positionné pour bénéficier de l'augmentation de la demande d'électricité au Texas, alimentée en partie par un boom des centres de données, qui nécessitent des alimentations électriques régulières et à grande échelle pour soutenir les opérations d'intelligence artificielle et d'informatique en nuage.

L'entreprise de services publics prévoit un bénéfice de base pour 2026 compris entre 3,93 milliards de dollars et 4,18 milliards de dollars, par rapport à ses prévisions actualisées pour 2025 de 3,88 milliards de dollars à 4,03 milliards de dollars.

À la fin du trimestre indiqué, NRG a obtenu un prêt à faible taux d'intérêt de 562 millions de dollars de la part de la Texas Public Utility Commission pour soutenir la construction de sa centrale électrique de 689 mégawatts (MW) Cedar Bayou, avec un financement qui a commencé en septembre 2025 et se poursuivra jusqu'en 2028.

NRG a élargi son partenariat avec les centres de données au cours du trimestre rapporté, en signant deux nouveaux contrats de vente au détail d'électricité à long terme totalisant 150 MW pour des sites PJM.

Cela porte le total de ses accords à 445 MW pour les sites de l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) et de PJM, avec de nouvelles installations qui devraient être en ligne entre 2028 et 2032.

Le conseil d'administration de NRG a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars jusqu'en 2028 et a approuvé une augmentation de 8 % du dividende, qui passe à 1,90 dollar par action, conformément à son objectif de croissance à long terme de 7 à 9 %.

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfices pour l'année en cours, récemment relevées, de 7,55 dollars par action à 8,15 dollars par action.

Les bénéfices de base ajustés de l'unité texane de la compagnie ont augmenté de 38 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 807 millions de dollars.

L'entreprise basée à Houston, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 2,78 $ par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l'estimation des analystes de 2,10 $ par action, selon les données compilées par LSEG.