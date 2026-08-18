NRG Energy désignée comme soumissionnaire potentiel pour une centrale à charbon de Virginie-Occidentale en procédure de faillite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim McLaughlin

Le producteur d'électricité NRG Energy

NRG.N a été désigné comme repreneur potentiel d'une centrale à charbon de Virginie-Occidentale qui s'est retrouvée en faillite le mois dernier, alors qu'elle disposait de 13 millions de dollars de liquidités et s'apprêtait à connaître plusieurs années rentables, comme le révèle un document judiciaire.

Une requête en irrecevabilité déposée vendredi a révélé que NRG Energy étudiait la possibilité d’acquérir la centrale à charbon ou d’en acquérir une participation. NRG n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter ce document.

Une question majeure dans cette affaire est de savoir si la centrale électrique de Pleasants devrait même faire l'objet d'une procédure de faillite, compte tenu de sa trésorerie et de ses perspectives d'avenir.

La bataille pour le contrôle de la centrale à charbon s’est intensifiée vendredi lorsque son propriétaire a demandé à un juge fédéral des faillites du Delaware de rejeter la procédure de redressement judiciaire au titre du chapitre 11. Omnis Energy, dirigée par l’entrepreneur en technologies propres Simon Hodson, a fait valoir que la procédure de faillite était injustifiée, car la centrale de Pleasants est en passe de générer au moins 466 millions de dollars de chiffre d’affaires au cours des quatre prochaines années, tout en réalisant un bénéfice d’exploitation estimé à 286 millions de dollars.

Le groupe de M. Hodson est en conflit avec une équipe de redressement mise en place plus tôt cette année par les prêteurs.

La nouvelle équipe de direction a déclaré que M. Hodson n’avait pas réussi à transformer la centrale à charbon en un producteur d’hydrogène propre. En conséquence, Pleasants n’a pas pu obtenir les paiements de capacité essentiels de la part de PJM Interconnection, un gestionnaire de réseau desservant 67 millions de personnes sur un territoire s’étendant de Washington, D.C. à Chicago, a-t-elle précisé.

« De 2023 à mi-2025… Pleasants a subi d’importantes pertes d’exploitation causées par des fautes professionnelles et une mauvaise gestion de la direction précédente, un fonds de roulement insuffisant, ainsi que des retards d’entretien qui ont entraîné d’importantes interruptions de production et nui aux performances de la centrale », a déclaré David Hindman, responsable de l’équipe de redressement, dans une déclaration déposée le 27 juillet auprès du tribunal des faillites.

M. Hindman a également indiqué que la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) des États-Unis avait ouvert une enquête sur l’exploitation de la centrale à charbon en octobre 2025.

Omnis nie toute faute. Les offres d’achat de la centrale de Pleasants Power Station vont de 350 millions à 400 millions de dollars, soit plus de dix fois le montant de son prix d’achat en 2023, et toute vente permettrait de rembourser immédiatement et intégralement l’ensemble de la dette estimée liée à la centrale, a indiqué Omnis au tribunal.

Omnis soutient que la nouvelle équipe de direction n’était pas habilitée à se placer sous la protection de la loi sur les faillites. Omnis a ajouté que sa tentative de régler les obligations en suspens — par un versement de 76 millions de dollars — avait été rejetée.