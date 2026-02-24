NRG Energy dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les détails de l'activité des centres de données, le contexte et la performance des actions)

NRG Energy NRG.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi, l'augmentation de la consommation d'électricité aux États-Unis ayant incité le producteur d'électricité indépendant à doubler sa capacité de production.

La demande d'électricité aux États-Unis a atteint un niveau record en 2025 et devrait atteindre de nouveaux sommets à mesure que les grandes entreprises technologiques augmentent la consommation de leurs centres de données qui se développent rapidement. Certainsde ces centres consomment autant d'électricité qu'une ville entière.

NRG et d'autres producteurs d'électricité indépendants tentent de répondre à la demande croissante des centres de données en vendant l'électricité produite par les centrales existantes et en construisant de nouvelles centrales pour desservir exclusivement les centres de données.

Le directeur général de NRG , Larry Coben, a déclaré que la société, qui a récemment conclu l'achat de LS Power pour 12 milliards de dollars, a doublé son empreinte de production et ajouté trois projets de production au Texas pour un total de 1,5 gigawatt.

La société basée à Houston, au Texas, a déclaré qu'elle visait à signer au moins 1 gigawatt de contrats pour des centres de données cette année, et qu'elle s'attendait à ajouter une nouvelle capacité significative pour les centres de données.

NRG a également ajouté lors de son appel de résultats qu'elle s'attend maintenant à dépenser environ 18,3 milliards de dollars en dépenses d'investissement jusqu'en 2030.

NRG produit de l'électricité pour plus de 8 millions de clients aux États-Unis et au Canada grâce à son portefeuille de production d'électricité, de gaz naturel et de solutions énergétiques intelligentes.

Le Texas est l'un des marchés de centres de données les plus importants et à la croissance la plus rapide du pays.

NRG a affiché un bénéfice ajusté de 1,04 $ par action au cours du trimestre, contre 96 cents par action selon les estimations des analystes, d'après les données compilées par LSEG.

Les actions de la société, qui avaient augmenté de plus de 1 % dans les échanges avant le marché, étaient en baisse d'environ 1 % dans les échanges de la mi-journée.