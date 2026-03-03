NRG Energy chute à la suite de l'annonce de la vente de sa participation par LS Power

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions de la compagnie d'électricité NRG Energy NRG.N chutent de 4 % à 168,50 $ avant le marché

** LS Power cherche à obtenir jusqu'à 2,1 milliards de dollars de la vente de sa participation dans NRG, selon Bloomberg News

** Les 12,3 millions d'actions sont offertes entre 163,50 $ et 168 $ chacune, ce qui représente une décote de 6,9 % par rapport à la dernière clôture de NRG - Rapport

** La société avait précédemment annoncé que 12,3 millions d'actions détenues par des affiliés de LS Power allaient être cédées dans le cadre d'une offre secondaire

** 11 des 16 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, cinq à "conserver"; leur estimation médiane est de 203 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, NRG a baissé de 10,4 % depuis le début de l'année