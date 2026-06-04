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NRC Group choisi à Helsinki
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 08:12

NRC Group Finland, filiale à 100% de NRC Group, ainsi que YIT Finland ont été désignés par la ville d'Helsinki et la Metropolitan Area Transport pour le projet de métro léger d'Helsinki-Ouest.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure de la capitale finlandaise. Pour la partie concernant le métro léger d'Helsinki-Ouest (toutes parties et alliances confondues), le coût total estimé est d'environ 340 millions d'euros, dont 62 millions d'euros pour la part de NRC.

Les travaux débuteront en juin 2026 et devraient s'achever en 2031.

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