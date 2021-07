Noxxon Une nouvelle collaboration dans le cancer du pancréas

Une nouvelle collaboration dans le cancer du pancréas

Noxxon communique la signature et l'initiation d'un second accord de collaboration avec Merck pour l'utilisation du Keytruda en association avec le NOX-A12 dans le cancer du pancréas (phase II). Achat Fort avec un TP de 0,82 €.



A new collaboration in pancreatic cancer

Noxxon announces the signing and initiation of a second collaboration agreement with Merck for the use of Keytruda in combination with NOX-A12 in pancreatic cancer (phase II). Strong buy with a TP of € 0.82.