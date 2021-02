NOXXON recrute le premier patient de la cohorte de forte dose de l'essai évaluant le NOX-A12 en association avec une radiothérapie dans le cancer du cerveau récemment diagnostiqué

Pour recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, merci de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : noxxon@newcap.eu



NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui le recrutement et la première semaine de traitement du premier patient de la troisième cohorte, à forte dose, de son essai clinique de phase 1/2. L'étude porte sur trois schémas posologiques de NOX-A12 (200, 400 et 600 mg/ semaine), combinés à une radiothérapie par faisceau externe chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué et pour lesquels un traitement par chimiothérapie standard ne présenterait aucun bénéfice clinique.