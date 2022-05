NOXXON nomme des experts de premier plan dans le cancer du cerveau au Conseil Consultatif Scientifique

Pour recevoir toute l'actualité en temps réel de NOXXON, merci de contacter noxxon@newcap.eu



Berlin, Allemagne, le 11 mai 2022, 08h00 CEST - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui la nomination de deux experts de premier plan dans le cancer du cerveau au sein de son Conseil Consultatif Scientifique (SAB). Le professeur Monika Hegi et le docteur Michael Lim rejoignent le SAB actuel et apportent des conseils stratégiques et scientifiques à NOXXON pour le bon développement et l’avancée de son programme clinique avec NOX-A12, dans l'indication du cancer du cerveau (glioblastome).