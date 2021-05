NOXXON : Le comité indépendant de surveillance et de suivi des données confirme l'utilisation de la dose la plus élevée de NOX-A12 dans l'étude de phase 1/2 dans le cancer du cerveau

Pour recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, merci de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : noxxon@newcap.eu



Berlin, Allemagne, le 10 mai 2021, 18h00 CEST - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui que le comité indépendant de surveillance et de suivi des données (DSMB) a confirmé qu'il était sûr et approprié de poursuivre l'étude évaluant la dose la plus élevée de NOX-A12 en association avec la radiothérapie dans l'étude de phase 1/2 en cours chez des patients atteints d'un cancer du cerveau.