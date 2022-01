NOXXON fait le point sur l'avancement des bras d'expansion de l'essai de Phase 1/2 GLORIA évaluant NOX-A12 chez des patients atteints de cancer du cerveau

Pour recevoir toute l'actualité en temps réel de NOXXON, merci de contacter noxxon@newcap.eu



NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui que le comité de surveillance et de suivi (DSMB) a évalué que les données de sécurité des quatre premières semaines de traitement du premier patient inscrit dans le bras d'expansion de l'essai clinique GLORIA évaluant la combinaison du NOX-A12 à une radiothérapie et au bevacizumab étaient positives. Le DSMB a ainsi conclu qu'il était sûr et approprié de poursuivre le recrutement des cinq patients supplémentaires de ce bras de l’essai, conformément au protocole initial de l'étude. NOXXON annonce également que l'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) a approuvé le troisième bras d'expansion de l'essai clinique GLORIA dans lequel les patients recevront l'inhibiteur de point de contrôle immunitaire PD-1, pembrolizumab, en association avec le NOX-A12 et une radiothérapie.