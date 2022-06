NOXXON annonce une actualisation de sa stratégie de développement suite au solide bénéfice clinique observé en associant NOX-A12 à la radiothérapie et au bevacizumab dans le traitement du cancer du cerveau

Pour recevoir toute l'actualité en temps réel de NOXXON, merci de contacter noxxon@newcap.eu



• Les données initiales du bras d'expansion de phase 1/2 de GLORIA évaluant NOX-A12 en association avec de la radiothérapie et du bevacizumab montrent une réduction de la taille de la tumeur et une réponse radiographique partielle chez 100% des patients.

• Décision stratégique de concentrer les moyens actuels sur la poursuite du développement du NOX-A12 dans le traitement du glioblastome afin d’accéder le plus rapidement possible au marché et à la rentabilité.





Berlin, Allemagne, le 23 juin 2022, 08h00 CEST - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), a annoncé aujourd'hui une adaptation de sa stratégie afin de concentrer ses moyens sur NOX-A12 dans le traitement du cancer du cerveau (glioblastome) et en particulier sur la triple combinaison de NOX-A12 en association avec de la radiothérapie et du bevacizumab. Cette décision fait suite aux données positives obtenues dans le cadre de l'étude de phase 1/2 GLORIA avec NOX-A12 associé à de la radiothérapie, et aux données annoncées aujourd'hui de la triple combinaison de NOX-A12 avec de la radiothérapie et du bevacizumab.