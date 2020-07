NOXXON annonce que le premier patient de la deuxième cohorte de l'essai clinique évaluant NOX-A12 dans le cancer du cerveau a atteint les quatre semaines de traitement

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : noxxon@newcap.eu



NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui que, dans le cadre d'une session planifiée indépendante, le Comité de Surveillance et de Suivi des Données (Data Safety Monitoring Board - DSMB) a analysé les données de sécurité des quatre premières semaines de traitement du premier patient de la deuxième cohorte de dose, recruté dans l'essai évaluant NOX-A12 en association avec la radiothérapie pour le traitement du cancer du cerveau. A la suite de cette analyse, le DSMB a conclu qu'il était sûr et approprié de poursuivre le recrutement des patients de la cohorte, conformément au protocole initial de l'étude.