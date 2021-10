NOXXON annonce la nomination de Bryan Jennings, un expert de la finance, en qualité de Directeur Financier

Pour recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, merci de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : noxxon@newcap.eu



NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement des traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce la nomination de Bryan Jennings au poste de Directeur Financier de NOXXON à compter du 1er novembre 2021. Bryan Jennings dispose de plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de la banque d'investissement, de la levée de fonds et du conseil en financement d'entreprise, principalement dans les secteurs de la santé, de la pharmacie et de la biotechnologie.