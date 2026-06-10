Novokouïbychevsk, dans la région russe de Samara, a été la cible d'une attaque de drones, selon le gouverneur

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La ville de Novokuibyshevsk, dans la région russe de Samara, a été la cible d'une attaque de drones dans la nuit de mardi à mercredi, a déclaré le gouverneur régional Vyacheslav Fedorishchev sur Telegram.

La raffinerie de Novokuibyshevsk, située dans cette région, est exploitée par Rosneft ROSN.MM , la compagnie pétrolière nationale russe. M. Fedorishchev a indiqué que l'espace aérien de Samara avait été fermé, sans donner plus de détails.