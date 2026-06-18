Novocure s'effondre après l'échec de son traitement contre le cancer à atteindre l'objectif d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** L'action du fabricant de traitements anticancéreux Novocure NVCR.O a chuté de 21,6% à 14 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché ** Le traitement proposé par la société pour les tumeurs cérébrales nouvellement diagnostiquées n'a pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée

** La société indique que l’essai n’a pas démontré d’amélioration de la survie globale chez les patients ayant commencé le traitement précocement par rapport à ceux ayant commencé au stade d’entretien.

** L’essai démontre un bénéfice durable en termes de survie pour les patients des deux groupes de l’essai, sans qu’aucun nouveau signal de sécurité n’ait été observé, précise la société

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 38% depuis le début de l’année