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Novo s'associe à Anthropic pour accélérer le développement de médicaments grâce à Claude
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 15:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk NOVOb.CO s'est associé à Anthropic afin d'utiliser les modèles Claude de ce géant de l'IA pour accélérer la découverte et le développement de nouveaux médicaments, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

Voici plus de détails:

* Le laboratoire pharmaceutique danois va dans un premier temps tester les modèles d’Anthropic et la technologie Claude Science dans ses processus de recherche et développement, et s’attaquer aux problèmes scientifiques pour lesquels leurs capacités combinées peuvent avoir le plus grand impact, ont-elles précisé.

* “Mais au-delà de cela, les outils d’IA peuvent également offrir des opportunités scientifiques totalement nouvelles et faciliter le raisonnement et la compréhension de la biologie humaine et des mécanismes d’action des médicaments”, a déclaré Mike Doustdar, directeur général de Novo.

* Les laboratoires pharmaceutiques se tournent de plus en plus vers l' intelligence artificielle pour accélérer la R&D et améliorer l’efficacité de l’ensemble de leurs pipelines.

* Le fabricant du Wegovy utilisera également les modèles de pointe d’Anthropic pour renforcer le développement de logiciels basés sur l’IA.

* “En donnant aux chercheurs de premier plan accès à des modèles de pointe sûrs, performants et fiables, nous pouvons raccourcir les délais de recherche, améliorer les résultats et découvrir des médicaments et des traitements qui améliorent considérablement la vie humaine”, a déclaré Dario Amodei, directeur général d’Anthropic.

* Parallèlement, les leaders du secteur de l’IA sont divisés sur la vitesse à laquelle les entreprises devraient développer cette technologie de plus en plus puissante.

* Novo utilise déjà Claude pour automatiser la génération de rapports d’essais cliniques et réduire de plusieurs mois à quelques minutes le temps nécessaire à la création de la documentation relative aux patients.

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