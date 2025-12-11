Novo progresse, l'efficacité du médicament d'Eli Lily apaisant les inquiétudes concernant le CagriSema

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO augmentent de plus de 3% en fin d'après-midi après les résultats de l'étude d'Eli Lilly LLY.N sur l'efficacité de son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide ** J.P,Morgan déclare que l'efficacité du médicament semble similaire; le rétatrutide a permis une perte de poids de 23,7% en intention de traiter, soit environ 3% de plus que le CagriSema de Novo

** Kepler Cheuvreux juge les résultats "très mitigés", ce qui pourrait soulager les investisseurs car les attentes de Novo étaient très faibles

** Nordnet souligne également l'introduction mercredi du projet de loi "Safeguarding Americans from Fraudulent and Experimental Drugs Act of 2025" aux États-Unis, qui vise à protéger les patients, mais qui protégera également potentiellement les fabricants de médicaments

** Les actions de Novo Nordisk ont perdu environ 49 % depuis le début de l'année