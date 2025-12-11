 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novo progresse, l'efficacité du médicament d'Eli Lily apaisant les inquiétudes concernant le CagriSema
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO augmentent de plus de 3% en fin d'après-midi après les résultats de l'étude d'Eli Lilly LLY.N sur l'efficacité de son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide ** J.P,Morgan déclare que l'efficacité du médicament semble similaire; le rétatrutide a permis une perte de poids de 23,7% en intention de traiter, soit environ 3% de plus que le CagriSema de Novo

** Kepler Cheuvreux juge les résultats "très mitigés", ce qui pourrait soulager les investisseurs car les attentes de Novo étaient très faibles

** Nordnet souligne également l'introduction mercredi du projet de loi "Safeguarding Americans from Fraudulent and Experimental Drugs Act of 2025" aux États-Unis, qui vise à protéger les patients, mais qui protégera également potentiellement les fabricants de médicaments

** Les actions de Novo Nordisk ont perdu environ 49 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 025,000 USD NYSE +3,19%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 16:28

    L'efficacité est une chose, les effets secondaires en sont une autre..

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank