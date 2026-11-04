Novo plus ambitieux, les analystes plus prudents, le titre grimpe

Novo se distingue à la Bourse de Copenhague ( 2,07%, à 275,60 couronnes danoises) après avoir relevé ses objectifs annuels grâce à la bonne dynamique de ses traitements GLP-1.

Novo a relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2026 après un troisième trimestre meilleur que prévu. Au cours de la période, le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe a progressé de 27% à taux de change constants pour atteindre 31 720 millions de couronnes danoises (DKK), soutenu par la croissance des ventes de GLP-1 et par une base de comparaison favorable après les 9 milliards de DKK de coûts de transformation comptabilisés au troisième trimestre 2025.

Les ventes ajustées et publiées du troisième trimestre ont augmenté de 4% à taux constants, tirées par la hausse des volumes aux Etats-Unis et à l'international, principalement sur le segment de l'obésité. En revanche, le résultat d'exploitation publié a reculé de 9% à taux constants en raison de 8,7 milliards de DKK de dépréciations d'actifs sans effet de trésorerie, dont 4,6 milliards liés au Ziltivekimab et 4,1 milliards à l'ajustement du réseau de production.

Fort de la demande pour ses GLP-1, le groupe anticipe désormais pour 2026 une croissance des ventes ajustées comprise entre -2% et 2% à taux constants, ainsi qu'une progression du résultat d'exploitation ajusté dans cette même fourchette de -2% à 2%. Mike Doustdar, président et directeur général, a confirmé que l'entreprise préparait également le lancement américain de CagriSema pour le début d'année 2027, sous réserve du feu vert des autorités.

L'avis des analystes

Pour Jefferies, les ventes et les bénéfices du troisième trimestre sont supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires ajusté est ressorti 8% au-dessus des attentes, la plupart des produits clés dépassant les attentes, bien que le Wegovy injectable ait manqué le consensus hors impact positif net sur les prix. Le titre Jefferies est à conserver, avec une cible de 275 couronnes danoises.

Chez Citi, la publication trimestrielle a été qualifiée de solide. Les analystes soulignent que le portefeuille de produits est globalement conforme aux attentes, les principaux catalyseurs du quatrième trimestre 2026 restant inchangés, notamment l'approbation de CagriSema pour l'obésité aux Etats-Unis et la décision américaine concernant Ozempic Pill (sema oral 25 mg) pour le diabète de type 2.

La banque américaine ajoute que les prévisions pour l'exercice 2026 sont relevées, le consensus se situant juste en dessous du bas de la fourchette des prévisions ajustées.

La recommandation de Citi est à neutre, avec risque élevé, assortie d'un objectif de cours de 296 couronnes danoises.