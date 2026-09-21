Novo peine à séduire lors de sa journée investisseurs

Le titre du laboratoire pharmaceutique danois abandonne 6,85%, à 263,88 couronnes danoises à la Bourse de Copenhague. Le groupe n'a vraisemblablement pas convaincu les investisseurs après la présentation de ses ambitions.

Novo Nordisk a présenté une mise à jour de sa stratégie d'entreprise et a fixé de nouveaux objectifs financiers et opérationnels majeurs.

La principale information provient des ambitions élevées pour l'innovation thérapeutique. Le laboratoire prévoit de lancer plus de 5 "multiblockbusters" d'ici 2030 et vise plus de 150 milliards de couronnes danoises de chiffre d'affaires issu de son portefeuille de médicaments en développement en 2035, soit environ 20 milliards d'euros.

Pour rappel, un "multiblockbuster" est un médicament capable de générer plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.

Pour soutenir cette croissance, le groupe entend renforcer la diversification de sa R&D avec au moins 5 programmes en Phase 3 dans l'obésité et le diabète, ainsi qu'au moins 5 programmes en Phase 3 dans d'autres domaines thérapeutiques.

Sur le plan commercial, le groupe vise un taux de croissance annuel composé de ses revenus sur la période 2026-2030 aligné sur celui de ses pairs, une montée en charge de ses capacités de production afin de pouvoir approvisionner 10 fois plus de patients atteints d'obésité sous traitement GLP-1 oral et plus de 60 millions de patients traités à l'échelle mondiale d'ici 2030.

Pour les actionnaires, l'entreprise s'est engagée à préserver une marge opérationnelle globalement stable et à maintenir un dividende par action attractif.