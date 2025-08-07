 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Novo Nordisk, Zealand Pharma bondit après les données d'Eli Lilly sur la perte de poids
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions des fabricants danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO et Zealand Pharma ZELA.CO augmentent respectivement d'environ 10 % et 7 %, après que les données sur les pilules de perte de poids d'Eli Lilly LLY.N aient été inférieures aux attentes

** Les données plus faibles de Lilly sur les pilules aident à restaurer la confiance des investisseurs dans le leadership de Novo en matière d'obésité, atténuant les craintes d'une menace imminente pour la domination et le pouvoir de fixation des prix de Wegovy, a déclaré l'analyste Per Hansen de Nordnet

** Jusqu'à la clôture de la séance précédente, les actions de Novo Nordisk et de Zealand Pharma avaient perdu plus de la moitié de leur valeur depuis le début de l'année

** Les actions de Gerresheimer GXIG.DE , fabricant de stylos injecteurs pour Wegovy et Zepbound, augmentent également de 4,7 %, les données plus faibles sur les pilules indiquant une demande soutenue pour les traitements injectables de l'obésité

** Si les gains se maintiennent, les actions de Novo Nordisk connaîtront leur plus forte hausse en une journée depuis deux ans

