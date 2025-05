Novo Nordisk: vers un départ du CEO information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 13:47









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce que conformément à un accord mutuel avec le conseil d'administration, Lars Fruergaard Jørgensen quittera son poste de CEO, à l'issue d'une certaine période pour permettre une transition en douceur vers une nouvelle direction.



Ils ont en effet conclu conjointement qu'il était dans l'intérêt du groupe de santé danois et de ses actionnaires d'initier une succession, 'compte tenu des récents défis du marché, de la baisse du cours de l'action et du souhait de la Fondation Novo Nordisk'.



La recherche du prochain CEO est en cours et une annonce sera faite en temps voulu. Dans le cadre de ce changement, Lars Rebien Sørensen, président de la Fondation Novo Nordisk, rejoindra le conseil d'administration, dans un premier temps en tant qu'observateur.





