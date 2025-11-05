Novo Nordisk-Ventes au T3 en ligne avec les attentes

(Corrige le pourcentage au §1, précise dans le §1 et le titre que le chiffre est en ligne avec les attentes (pas au dessus))

Novo Nordisk

NOVOb.CO a affiché mercredi une croissance de 11% de ses ventes au troisième trimestre, en ligne avec les attentes, alors que le fabricant danois de médicaments se restructure pour regagner du terrain sur le marché des médicaments contre l'obésité.

Le fabricant de Wegovy a également déclaré avoir réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, tout en abaissant le haut de la fourchette de ses prévisions de ventes pour l'exercice.

La hausse des ventes en monnaie locale au troisième trimestre, qui a fortement ralenti l'année dernière en raison de la concurrence d'Eli Lilly LLY.N et des traitements copiés, se compare aux attentes des analystes d'une croissance de 11,4%, selon consensus compilé par la société.

Novo Nordisk est devenue l'entreprise la plus importante d'Europe en termes de capitalisation boursière, le groupe danois ayant connu une croissance rapide des ventes de son médicament vedette contre l'obésité, Wegovy. La croissance des ventes a toutefois ralenti, ce qui a entraîné un remaniement de la direction et fait chuter le cours de l'action.

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)