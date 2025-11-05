 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 026,50
-0,64%
Indices
Chiffres-clés

Novo Nordisk-Ventes au T3 en ligne avec les attentes
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 07:57

(Corrige le pourcentage au §1, précise dans le §1 et le titre que le chiffre est en ligne avec les attentes (pas au dessus))

Novo Nordisk

NOVOb.CO a affiché mercredi une croissance de 11% de ses ventes au troisième trimestre, en ligne avec les attentes, alors que le fabricant danois de médicaments se restructure pour regagner du terrain sur le marché des médicaments contre l'obésité.

Le fabricant de Wegovy a également déclaré avoir réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, tout en abaissant le haut de la fourchette de ses prévisions de ventes pour l'exercice.

La hausse des ventes en monnaie locale au troisième trimestre, qui a fortement ralenti l'année dernière en raison de la concurrence d'Eli Lilly LLY.N et des traitements copiés, se compare aux attentes des analystes d'une croissance de 11,4%, selon consensus compilé par la société.

Novo Nordisk est devenue l'entreprise la plus importante d'Europe en termes de capitalisation boursière, le groupe danois ayant connu une croissance rapide des ventes de son médicament vedette contre l'obésité, Wegovy. La croissance des ventes a toutefois ralenti, ce qui a entraîné un remaniement de la direction et fait chuter le cours de l'action.

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
907,810 USD NYSE +1,20%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
24,320 USD NYSE -1,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank