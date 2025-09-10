Novo Nordisk va supprimer 9.000 emplois dans le cadre de sa restructuration

(Actualisé avec du contexte, citation DG, action)

La laboratoire danois Novo Nordisk NOVOb.CO va supprimer 9.000 emplois, soit 11,5% de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration visant à économiser huit milliards de couronnes danoises (1,07 milliard d'euros) par an, a déclaré mercredi le fabricant du traitement amaigrissant Wegovy aux prises avec la concurrence accrue du géant américain Eli Lilly LLY.N .

"Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui une transformation à l'échelle de l'entreprise visant à simplifier son organisation, à accélérer la prise de décision et à réaffecter ses ressources vers les opportunités de croissance de l'entreprise dans le domaine du diabète et de l'obésité", selon un communiqué.

Le groupe avait annoncé en août la mise en place d'un gel des embauches au niveau mondial, concernant les postes non critiques pour son activité.

Cette réorganisation va engendrer toutefois des coûts exceptionnels de neuf milliards de couronnes au troisième trimestre, conduisant Novo Nordisk à lancer un troisième avertissement sur résultats depuis le début de l’année.

La croissance du bénéfice opérationnel est désormais attendue entre 4% et 10% en 2025, contre 19% à 27% auparavant.

Le directeur général Mike Doustdar, en poste depuis août, a déclaré que cette transformation visait à "simplifier l’organisation, accélérer la prise de décision et réaffecter les ressources vers les domaines de croissance prioritaires".

Selon lui, l’évolution rapide du marché de l’obésité, devenu "plus compétitif et plus centré sur le consommateur", impose une adaptation en profondeur de l’entreprise.

L’annonce a d’abord pesé sur le titre Novo Nordisk, qui a chuté de 3% à l’ouverture, avant de rebondir de 2,4% en séance. Depuis janvier, l’action a reculé de près de 46%, faisant chuter la capitalisation boursière à environ 181 milliards de dollars, loin de son sommet de 650 milliards atteint en 2023.

Les suppressions de postes, dont 5.000 au Danemark, s’ajoutent au gel mondial des embauches instauré en août pour les postes non essentiels. Novo Nordisk a précisé qu’une partie des économies serait réinvestie dans la recherche et développement, l’expansion des capacités industrielles et l’accès des patients aux traitements.

Cette réduction des effectifs montre "simplement que l'entreprise passe d'une période de croissance rapide et d'embauches massives à une nouvelle réalité de croissance plus lente et qu'elle s'adapte désormais en conséquence", souligne Soren Lontoft Hansen, analyste chez Sydbank.

(Rédigé par Louise Breusch Rasmussen, Jacob Gronholt-Pedersen, Soren Jeppesen et Stine Jacobsen version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)