Novo Nordisk va lancer une copie autorisée moins chère de l'Ozempic en Afrique du Sud

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* Lancement prévu le 27 juillet

* Novo a déclaré que cette copie utilise le principe actif, le procédé de fabrication et le dispositif d'injection d'Ozempic

* La forte hausse de la demande de GLP-1 engendre un « marché gris » pour les copies composées, ce qui suscite l'attention des autorités de régulation

par Nqobile Dludla

Novo Nordisk NOVOb.CO lancera en Afrique du Sud, à la fin du mois, une copie autorisée plus abordable de son médicament antidiabétique Ozempic, en partenariat avec la société de santé Acino afin d’élargir l’accès des patients.

Ce médicament, qui contient le même principe actif, le sémaglutide, que l’Ozempic, sera commercialisé le 27 juillet et est enregistré par l’Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé (SAHPRA) en tant que seule version autorisée du sémaglutide dans le pays, a indiqué le laboratoire danois dans un communiqué publié jeudi soir.

Une copie autorisée se distingue des versions génériques, composées ou biosimilaires car elle est produite par Novo Nordisk et utilise le même principe actif, le même procédé de fabrication et le même dispositif d'administration qu’Ozempic, mais sous un nom différent, a précisé la société.

« Les prix seront communiqués au marché la semaine prochaine, mais je peux d’ores et déjà confirmer qu’Extensior sera moins cher que l'Ozempic de marque, destiné au traitement du diabète de type 2 », a déclaré vendredi à Reuters Sara Norcross, directrice générale de Novo Nordisk Afrique du Sud. « Nous continuerons à évaluer la tarification, car notre objectif est toujours d’améliorer l’accès au traitement en offrant aux patients et aux professionnels de santé des options thérapeutiques supplémentaires, tout en veillant à maintenir les mêmes normes de qualité élevées », a-t-elle ajouté.

LA DEMANDE DE GLP-1 EXPLOSE EN AFRIQUE DU SUD, CRÉANT UN « MARCHÉ GRIS »

La demande de médicaments à base de GLP-1, largement utilisés pour traiter le diabète et favoriser la perte de poids, a explosé en Afrique du Sud l’année dernière à la suite du lancement de Mounjaro, le médicament phare d’Eli Lilly LLY.N , puis de Wegovy de Novo. Ne pouvant pas se permettre ces médicaments, certains patients se sont tournés vers des copies préparées sur mesure, ouvrant ainsi un marché gris pour de nombreuses pharmacies et producteurs locaux, un marché que les autorités de régulation tentent de freiner en raison de préoccupations liées à la sécurité.

En début d’année, Novo a baissé certains prix de son médicament Wegovy afin de le rendre plus accessible, mais la société a déclaré qu’elle estimait que la copie d’Ozempic rendrait le médicament bien plus accessible.

Extensior sera disponible dans les mêmes dosages que l’Ozempic, à savoir 0,25 mg, 0,5 mg et 1 mg, a précisé Mme Norcross.

Acino, une société pharmaceutique suisse appartenant à Arcera, groupe spécialisé dans les sciences de la vie dont le siège se trouve à Abu Dhabi, soutiendra son lancement en Afrique du Sud dans le cadre d’un partenariat visant à élargir l’accès à des médicaments abordables sur les marchés à forte croissance, a indiqué la société.