Novo Nordisk va bientôt demander l'autorisation de commercialiser le comprimé Wegovy en Chine

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* Demander l'autorisation chinoise pour le médicament amaigrissant Wegovy

* Novo en concurrence avec Eli Lilly sur le marché lucratif de l'obésité

* L'expiration des brevets et les génériques accentuent la pression

(Ajout d'une citation du directeur général sur la concurrence au paragraphe 7) par Andrew Silver

Novo Nordisk NOVOb.CO prévoit de demander “très prochainement” l'autorisation réglementaire chinoise pour son comprimé amaigrissant Wegovy, a déclaré mardi son directeur général, alors que la société s'efforce de rattraper son rival Eli Lilly LLY.N sur le deuxième marché pharmaceutique mondial.

La société danoise Novo et la société américaine Lilly estiment que les pilules amaigrissantes pourraient attirer les patients réticents à l'idée de recourir à des injections et se livrent à une course effrénée pour étendre l'utilisation de ces médicaments qui ont transformé le traitement de l'obésité et redessiné l'industrie pharmaceutique mondiale.

“Nous allons soumettre le Wegovy oral... à l'approbation réglementaire très prochainement... Je dirais d'ici quelques mois”, a déclaré Mike Doustdar aux journalistes lors de sa première visite en Chine depuis qu'il est devenu directeur général de Novo en août.

La concurrence en Chine s'est intensifiée ces dernières années, avec l'arrivée sur le marché de Pfizer PFE.N et de sociétés locales telles qu'Innovent Biologics

1801.HK .

M. Doustdar a déclaré qu’il s’attendait à une concurrence de la part des fabricants de médicaments génériques à partir du deuxième trimestre de l’année prochaine.

Le brevet du semaglutide, le principe actif des médicaments phares de Novo, Wegovy et Ozempic, a expiré en Chine en mars, bien que la société bénéficie d’une protection réglementaire des données jusqu’au début de l’année prochaine.

“L’un des obstacles à l’entrée sur le marché pour le comprimé amaigrissant sera également la mise à l’échelle de ce produit, telle que nous sommes capables de la réaliser. Et je pense que peu de nos concurrents seront en mesure d’atteindre ce niveau et d’avoir les capacités nécessaires”, a-t-il déclaré.

Novo a obtenu une autorisation anticipée aux États-Unis et au Royaume-Uni pour son comprimé Wegovy et l’a lancé aux États-Unis cette année. Lilly a rapidement emboîté le pas, obtenant en avril l’autorisation américaine pour son médicament oral orforglipron.

En Chine, Lilly a pris les devants. La société a déclaré en mars avoir soumis une demande d’autorisation de mise sur le marché pour l’orforglipron à prise unique quotidienne auprès des autorités chinoises à la fin de l’année 2025.

Ces médicaments concurrents appartiennent à une classe connue sous le nom de médicaments GLP-1.

La part de marché des médicaments amaigrissants en Chine est opaque, les entreprises telles qu'Innovent et Lilly ne divulguant pas leurs chiffres de vente.

Les ventes de traitements GLP-1 en Chine via les principales plateformes de commerce électronique Alibaba 9988.HK et JD.com

9618.HK ont totalisé environ 1,4 milliard de yuans (207 millions de dollars) au premier trimestre, selon Jefferies.