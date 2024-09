Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: un traitement recommandé par les autorités UE information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Wegovy® est recommandé par les autorités réglementaires européennes pour une mise à jour de l'étiquette afin de refléter la réduction des symptômes d'insuffisance cardiaque et l'amélioration de la fonction physique.



Wegovy ® (sémaglutide 2,4 mg) est le premier médicament contre l'obésité à recevoir un avis positif recommandant une mise à jour de l'étiquette qui reflète une réduction des symptômes et une amélioration des limitations physiques et de la fonction d'exercice chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque liée à l'obésité avec fraction d'éjection préservée (ICFEp).



L'avis positif est basé sur les résultats des essais STEP HFpEF et STEP HFpEF-DM, qui ont montré que Wegovy ® est une thérapie efficace par rapport au placebo pour les personnes souffrant d'HFpEF liée à l'obésité.



' Wegovy ® améliore la qualité de vie liée à la santé des patients, leur permettant de vivre une vie avec une plus grande fonctionnalité pour mener des activités quotidiennes.', a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif et responsable du développement chez Novo Nordisk.





