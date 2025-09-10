Novo Nordisk supprime 9 000 emplois pour s'alléger dans la lutte acharnée pour les médicaments amaigrissants

Le fabricant de médicaments amaigrissants supprime 11,5 % de son personnel

5 000 suppressions d'emplois dans le pays d'origine, le Danemark

Le fabricant prévoit des économies annuelles de 1,3 milliard de dollars

Selon le directeur général, la culture de la performance sera renforcée

Les actions ont augmenté de 2,1 % à 13h15 GMT, après avoir chuté de 3 %.

Novo Nordisk NOVOb.CO , le fabricant du Wegovy, un médicament à succès pour la perte de poids, a déclaré mercredi qu'il allait supprimer 9 000 emplois afin de relancer la croissance et de faire face à la concurrence intense de son rival américain Eli Lilly LLY.N et à une vague de médicaments copiés composés.

La restructuration, qui comprend le plus grand nombre de licenciements de l'histoire du Danemark, devrait permettre d'économiser 8 milliards de couronnes danoises (1,25 milliard de dollars) par an. Elle intervient alors que Novo Nordisk s'efforce de renouer avec la prospérité sous la houlette d'un nouveau directeur général, après avoir perdu la tête du marché de l'obésité et du diabète au profit d'Eli Lilly.

La croissance des ventes s'est arrêtée et les actions se sont effondrées, réduisant de 450 milliards de dollars la capitalisation boursière de l'entreprise danoise depuis le milieu de l'année dernière et nuisant à l'économie locale. Mercredi, l'entreprise a lancé son troisième avertissement sur les bénéfices cette année, citant 9 milliards de couronnes de coûts exceptionnels liés à la refonte.

"Ils ont besoin de raviver la confiance des investisseurs avec une histoire de croissance attrayante pour l'avenir", a déclaré Lukas Leu, actionnaire de Novo Nordisk et gestionnaire de portefeuille chez ATG Healthcare.

"Le marché de l'obésité a été mal évalué. Il est beaucoup plus axé sur le consommateur que prévu, et Novo a étendu la complexité organisationnelle trop rapidement."

L'ascension fulgurante de Novo a commencé au milieu de l'année 2021, lorsque Wegovy est devenu le premier médicament très efficace contre l'obésité approuvé aux États-Unis, catapultant l'entreprise au sommet du marché boursier européen.

Mais une vague d'embauches , qui a presque doublé ses effectifs en cinq ans, s'est retournée contre elle. Les licenciements - environ 11,5 % de l'effectif total - ramènent les effectifs de Novo aux niveaux de début 2024, a déclaré Simon Baker, analyste chez Redburn Atlantic.

L'économie danoise reste solide malgré les suppressions d'emplois chez Novo Nordisk, a déclaré Nicolai Wammen, ministre danois des finances, à Reuters , rejetant les craintes qu'elles puissent avoir un impact supplémentaire sur les perspectives économiques du pays.

En juillet, les investisseurs ont effacé quelque 70 milliards de dollars de la valeur boursière du fabricant de médicaments après que Novo a lancé un avertissement sur ses bénéfices et nommé Mike Doustdar, un vétéran de l'entreprise, au poste de directeur général.

Les actions ont chuté de près de 46 % depuis le début de l'année, ramenant la capitalisation boursière de l'entreprise à environ 181 milliards de dollars, bien en deçà de son sommet d'environ 650 milliards de dollars atteint l'année dernière.

Les analystes de Bank of America ont déclaré qu'ils s'attendaient désormais à ce que Novo émette un quatrième avertissement sur les bénéfices lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre en novembre, car ils doutent que l'entreprise puisse atteindre la limite supérieure de ses prévisions de ventes.

Les actions de Novo Nordisk étaient en hausse de 2,1 % à 13h15 GMT, après avoir chuté de 3 %.

RÉDUIRE LA GRAISSE

Novo s'amincit tout en essayant d'augmenter sa production pour répondre à la demande croissante de ses produits et en préparant la version en pilule de Wegovy, ainsi qu'en explorant les avantages supplémentaires pour la santé de son portefeuille de GLP-1.

"Il s'agit de la première mesure importante prise par le nouveau directeur général pour simplifier la structure de Novo et réorienter les ressources vers la croissance dans les domaines du diabète et de l'obésité", a déclaré Michael Novod, responsable de la recherche sur les actions pour le Danemark à la Nordea Bank.

Novo Nordisk, qui emploie 78 400 personnes dans le monde, a dû faire face à des difficultés alors que les ventes de Wegovy et du traitement du diabète Ozempic commençaient à s'essouffler, en particulier aux États-Unis.

Le Zepbound d'Eli Lilly a dépassé le Wegovy en termes de prescriptions hebdomadaires aux États-Unis au début de l'année, bien que les prescriptions de Wegovy aient commencé à augmenter à un rythme plus rapide au cours de l'été, réduisant l'avance de Lilly sur ce marché crucial.

Le directeur général, Doustdar , a déclaré que le remaniement répondait aux priorités qu'il avait définies lorsqu'il avait pris ses fonctions le mois dernier: se concentrer davantage sur le diabète et l'obésité, renforcer l'exécution commerciale et réorienter les ressources vers les secteurs de croissance.

RÉINVESTIR LES ÉCONOMIES

L'entreprise prévoit désormais une croissance du bénéfice d'exploitation pour 2025 comprise entre 4 % et 10 %, alors qu'elle prévoyait une fourchette de 19 % à 27 % au début de l'année.

Lors d'une conférence de presse au Danemark, Mike Doustdar a déclaré que l'entreprise réinvestirait les économies réalisées dans son portefeuille de médicaments et dans le lancement de médicaments contre l'obésité sur de nouveaux marchés, soulignant que la hausse des coûts était liée à une stratégie commerciale qui inclut désormais la vente de médicaments via des plateformes grand public telles que la télésanté, afin d'être compétitive.

"Nous devons effectuer les meilleurs lancements de notre catégorie, d'autant plus que la concurrence s'intensifie", a-t-il déclaré. "Nous voulons nous assurer que nous n'avons pas à dépenser un centime."

L'entreprise a refusé de préciser quelles unités commerciales seraient touchées.

Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment et actionnaire de longue date de Novo, a déclaré que certains des coûts inclus dans les plans de restructuration de l'entreprise annoncés mercredi provenaient de dépréciations de pipelines à un stade précoce.

Les licenciements, qui toucheront 5 000 travailleurs au Danemark, font suite à un gel des embauches à l'échelle mondiale, annoncé le mois dernier pour les postes non essentiels. Novo Nordisk prévoit d'économiser 1 milliard de couronnes au quatrième trimestre et a réaffirmé son engagement à réinvestir ces économies dans la recherche et le développement, l'expansion de la production et l'amélioration de l'accès des patients au niveau mondial.

(1 $ = 6,3792 couronnes danoises)