Novo Nordisk:sollicite l'EMA pour un nouveau dosage du Wegovy information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 15:51









(CercleFinance.com) -













Novo Nordisk annonce avoir soumis une demande d'autorisation à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour une nouvelle dose plus élevée de son traitement contre l'obésité, Wegovy (sémaglutide sous-cutané 7,2 mg).



Cette démarche s'inscrit dans la volonté du groupe de proposer un large portefeuille de solutions innovantes et centrées sur les patients, afin d'accompagner les personnes vivant avec l'obésité vers une meilleure santé.



Cette soumission repose notamment sur l'étude STEP UP qui a montré que cette nouvelle dose a permis une perte de poids moyenne de 21 %, un tiers des participants ayant même perdu 25 % ou plus de leur poids corporel par rapport au placebo.



Le profil de sécurité observé reste similaire à celui du sémaglutide 2,4 mg.



Novo Nordisk entend également assurer la disponibilité de cette nouvelle formulation dans l'ensemble de l'UE.

























Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.