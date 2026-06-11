Novo Nordisk signale une fuite de données de patients issues de certains essais cliniques à la suite d'une cyberattaque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 6)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré jeudi avoir identifié un incident de sécurité au cours duquel certaines informations, notamment des données de patients issues de certains essais cliniques, ont été copiées vers l'extérieur sans autorisation à partir de ses systèmes informatiques internes.

La société, fabricant du médicamentphare contre l'obésité Wegovy, a déclaré avoir lancé une enquête avec l'aide d'experts externes en cybersécurité et être en contact avec les autorités compétentes.

“L'incident a concerné une quantité limitée d'informations relatives à des patients participant à certains de nos essais cliniques”, a déclaré Novo dans son communiqué, sans préciser de quel type d'essais il s'agissait.

Les catégories potentielles de données à caractère personnel concernées peuvent inclure, entre autres, l'identifiant du patient, l'année de naissance, le sexe et des données relatives à la santé ou à l'immunogénicité, a-t-elle ajouté.

Novo n'a pas fourni de détails supplémentaires lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

Dans son communiqué, Novo a déclaré que ces informations ne sont pas directement liées à des patients par leur nom ou d'autres identifiants directs, et qu'elle ne considère pas que cet incident permette à un tiers d'identifier les participants à ses essais cliniques.

La connaissance de l'identité des patients nécessiterait l'accès à des informations supplémentaires, qui ne faisaient pas partie de l'incident, a ajouté la société.

Le laboratoire pharmaceutique a déclaré qu'il ne considérait pas que cet incident présentait de risques immédiats pour les patients, mais leur a conseillé de signaler tout événement inhabituel qui, selon eux, pourrait être lié à cet incident.

La société a temporairement mis hors ligne certains systèmes informatiques internes et s'efforce de remettre les systèmes affectés en service de manière contrôlée et sécurisée.

Les activités principales de la société ne sont pas affectées et se poursuivent normalement, a-t-elle ajouté.