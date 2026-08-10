Novo Nordisk s'engage dans un nouveau partenariat stratégique avec AWS

Novo Nordisk et Amazon Web Services (AWS) annoncent un partenariat stratégique visant à accélérer la découverte de médicaments et à moderniser les opérations du laboratoire pharmaceutique danois grâce à l'IA agentique et aux technologies cloud.

Dans le cadre de ce partenariat, ils ont créé un pôle de co-innovation à Londres, où des ingénieurs et des scientifiques des deux groupes utilisent les technologies d'IA d'AWS, ainsi que les données et les analyses de Novo Nordisk, afin d'augmenter la productivité et de réduire le délai de mise sur le marché des futurs médicaments.

L'accord établit AWS comme fournisseur cloud privilégié de Novo Nordisk et partenaire stratégique en IA, afin d'accélérer la découverte de médicaments et de moderniser son infrastructure technologique en préparation de la prochaine génération de médicaments.

Affirmant avoir déjà obtenu des résultats mesurables grâce à sa collaboration avec AWS, Novo Nordisk estime que ce nouvel accord "créera les bases solides nécessaires pour transformer des idées en nouvelles thérapies pour les patients du monde entier".

Des services tels qu'Amazon Bio Discovery et Amazon Bedrock seront utilisés pour identifier les cibles médicamenteuses, concevoir de nouvelles thérapies plus rapidement et connecter les données génomiques, d'imagerie et cliniques afin que les avancées dans la recherche précoce puissent façonner la conception des essais cliniques.

Plus largement, le groupe de santé collabore avec plusieurs filiales du géant technologique américain qui soutiennent le secteur de la santé, notamment Amazon Pharmacy, Amazon Ads et Amazon One Medical, afin de transformer la manière dont les nouvelles thérapies sont commercialisées et livrées aux patients.