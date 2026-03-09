Novo Nordisk s'associe à Hims & Hers pour vendre Wegovy et Ozempic, met fin au litige

Logo de Novo Nordisk au-dessus de l'entrée de ses bureaux à Copenhague

Novo Nordisk a annoncé lundi un partenariat avec la société ‌américaine de télésanté Hims & Hers pour vendre ses médicaments phares contre l’obésité, Wegovy et Ozempic, mettant fin à un différend juridique ​survenu le mois dernier.

L'accord marque un revirement par rapport à février, lorsque Novo avait poursuivi Hims pour la promotion d’une version copiée de la pilule Wegovy à 49 dollars (42,38 euros) par mois.

Dans le cadre de l'accord, qui prendra effet plus tard ce mois-ci, ​les clients de Hims auront accès aux injectables Ozempic et Wegovy approuvés par la FDA, le gendarme américain du médicament, ainsi qu'à la pilule Wegovy, aux prix auto-payés de ​Novo.

Le directeur général de Novo, Mike Doustdar, a déclaré que ⁠la pilule Wegovy avait généré plus de 600.000 prescriptions depuis son lancement il y a deux mois, les partenariats avec ‌les plateformes de télésanté accélérant son adoption.

LA CONCURRENCE ENTRAÎNE DES BAISSES DE PRIX

Pour faire face à la concurrence d’Eli Lilly aux États-Unis, Novo a réduit ses prix mensuels de 1.000 dollars à 149-299 dollars ​sur ses sites web.

Mike Doustdar a précisé ‌que la baisse des prix était un élément clé du partenariat, affirmant à Reuters que "les ⁠produits authentiques sont désormais très proches en termes de prix des produits composés".

L'accord suit un avertissement émis la semaine dernière par les régulateurs américains à 30 sociétés de télésanté concernant des promotions trompeuses de médicaments composés de la classe des GLP-1, qui inclut ⁠Wegovy et Ozempic. La FDA ‌a déclaré que certaines entreprises faisaient faussement l’équivalence entre produits composés et médicaments approuvés.

Le directeur général de ⁠Hims Andrew Dudum a déclaré que le partenariat avec Novo suivait la décision de passer des médicaments composés de GLP-1 aux ‌traitements approuvés par la FDA pour répondre à une demande croissante d’options moins coûteuses.

"C'est là que nous voyons ⁠la croissance de l’activité," a déclaré Andrew Dudum à Reuters.

Novo a indiqué qu’il retirait la ⁠plainte "tout en se réservant le droit ‌de la déposer à nouveau".

Hims ne fera plus la publicité des médicaments composés de GLP-1, mais continuera de les proposer lorsque ​les prestataires le jugeront cliniquement nécessaire.

Novo avait mis fin à un ‌accord similaire l’an dernier en raison de préoccupations concernant la commercialisation et la vente de médicaments composés.

CROISSANCE POTENTIELLE POUR HIMS, MAIS IMPACT INCERTAIN

Selon les analystes, cette ​évolution est à la fois surprenante et clairement positive pour Hims, qui faisait autrement face à la perspective d’une procédure judiciaire longue et coûteuse.

Le titre Hims & Hers grimpait de 51,7 % avant Bourse à New York, tandis que l'action de Novo progressait ⁠de 1,3 %.

L’analyste de Leerink, Michael Cherny, a déclaré que l’accord suggère que Novo étend son réseau de distribution et que la large audience de Hims en fait un canal attractif une fois les problèmes juridiques résolus.

L’impact financier pour Hims reste toutefois incertain.

Les analystes ont précisé que, bien que la vente des produits de marque de Novo apporte une contribution plus élevée au chiffre d’affaires, elle devrait générer des marges plus faibles pour Hims que ses offres composées.

(Reportage Stine Jacobsen, Maggie Fick et Mrinalika Roy, version ​française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)