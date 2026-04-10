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Novo Nordisk s'allège au capital d'Innate Pharma
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 11:57

Novo Nordisk a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 31 mars, le seuil de 5% des droits de vote, puis le 1er avril, celui de 5% du capital d'Innate Pharma, au résultat de cessions d'actions sur le marché.

Le laboratoire pharmaceutique danois a précisé détenir, à la suite de ces franchissements, 4 636 451 actions Innate représentant autant de droits de vote, soit 4,95% du capital et 4,91% des droits de vote de la société de biotechnologies française.

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INNATE PHARMA
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