Novo Nordisk revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année au cours du premier trimestre de son nouveau directeur général

Le fabricant de Wegovy Novo Nordisk NOVOb.CO a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année mercredi , un premier coup dur pour le nouveau directeur général du fabricant danois, au milieu d'une profonde campagne de restructuration visant à regagner le terrain perdu dans une bataille féroce sur le marché des médicaments contre l'obésité.

Le directeur général Mike Doustdar, qui a pris les rênes en août, a déclaré que la baisse des prévisions était due à "des attentes de croissance plus faibles pour nos traitements GLP-1".

"Nous souhaitons accélérer sur tous les fronts afin d'être en mesure de mieux rivaliser sur des marchés dynamiques et de plus en plus concurrentiels", a déclaré M. Doustdar dans un communiqué.

Novo Nordisk a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que le bénéfice d'exploitation annuel - mesuré en devises locales - augmente de 4 % à 7 % en 2025, par rapport à sa prévision précédente de 10 % à 16 %.

L'entreprise s'attend à une croissance des ventes en monnaies locales comprise entre 8 % et 11 % cette année, contre une fourchette de 8 % à 14 % précédemment, a-t-elle ajouté.

Novo Nordisk a déclaré que les ventes du troisième trimestre ont augmenté de 5% pour atteindre 75,0 milliards de couronnes danoises (11,71 milliards de dollars), contre 76,2 milliards de couronnes danoises prévus par les analystes lors d'un sondage effectué par la société. Les ventes ont augmenté de 11 % en monnaies locales, ce qui élimine les fluctuations des taux de change.

La hausse des ventes en monnaie locale, qui a fortement ralenti l'année dernière en raison de la concurrence accrue du rival Eli Lilly LLY.N et des traitements copiés, se compare à la croissance de 11,4 % attendue par les analystes dans le cadre d'un consensus compilé par la société.

Novo est devenue la société la plus précieuse d'Europe grâce à la croissance rapide des ventes de son médicament phare contre l'obésité, Wegovy, mais la croissance des ventes s'est ralentie, ce qui a entraîné un remaniement de la direction et une baisse du cours de l'action.

(1 $ = 6,4029 couronnes danoises)